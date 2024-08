Il colpo in mediana è doppio: il Milan non si ferma più

Il calciomercato del Milan non è certo terminato con i rossoneri che sono pronti a mettere a segno un doppio colpo in mediana.

Il 30 agosto si concluderà ufficialmente il calciomercato estivo ed il Milan è pronto a mettere a segno altri colpi per sistemare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

Il prossimo acquisto del Milan sarà con ogni probabilità Youssouf Fofana con il centrocampista francese che da mesi è nel mirino del club, ora molto vicino all’intesa con il Monaco per l’arrivo del classe 1999 alla corte di Paulo Fonseca. Un colpo che appare davvero ad un passo ma che potrebbe non essere l’unico per quello che riguarda il centrocampo. La società sta infatti valutando di portare a disposizione del tecnico portoghese un altro mediano per completare il reparto anche se molto passerà da quelle che saranno le cessioni che la società riuscirà a mettere a segno nei prossimi giorni.

Calciomercato Milan, due affari a centrocampo: Fonseca può sorridere

Nel caso in cui il Milan dovesse salutare sia Yacine Adli che Ismael Bennacer, i colpi a centrocampo potrebbero essere due con il club pronto a piazzare un altro affare oltre a quello relativo a Fofana. Nel mirino del club ci sarebbe anche Manu Koné, giovane francese del Borussia Moenchengladbach che fino a pochi giorni fa rappresentava una delle alternative a Fofana.

La valutazione del cartellino del classe 2001 è di circa 20 milioni di euro. Una somma che i rossoneri potrebbero avere a disposizione nel caso in cui dovesse andare a buon fine la cessione di Bennacer in Arabia Saudita. Lo stesso ex giocatore dell’Empoli ha chiesto alla dirigenza di essere ceduto in Arabia Saudita ma i rossoneri non hanno intenzione di fare sconti e chiedono circa 35 milioni di euro per lasciarlo partire.

Dal canto suo, Manu Koné sarebbe felice di vestire la maglia del Milan avendo dato già la sua disponibilità al trasferimento in rossonero. Una trattativa però non semplice con il Borussia Moenchengladbach che dovrebbe trovare prima un sostituto all’altezza del giovane centrocampista prima di dare l’ok alla sua cessione.

Un altro nome caldo in casa Milan è sempre quello di Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo è da tempo nel mirino della squadra mercato rossonera che sta aspettando per dare l’assalto decisivo al gioiello dell’Udinese. L’intesa con il calciatore è stata raggiunta da tempo. resta da trovare quella con i bianconeri che vogliono circa 25 milioni di euro per il suo cartellino.