Il Milan non ne può più: ancora una beffa dalla stessa rivale

Il Milan rischia la seconda beffa di calciomercato dalla medesima rivale durante la sessione estiva: il punto sulla discussa trattativa.

Il campionato scorso era ancora in dirittura d’arrivo, quando il Milan ha iniziato a chiacchierare con il Bologna per Joshua Zirkzee. I rossoneri l’avevano individuato come rinforzo ideale per il fronte offensivo, quello che ha maggiormente impegnato le risorse mentali dei dirigenti del club. Tuttavia l’inserimento del Manchester United e la prospettiva del trasferimento in Premier League hanno avuto la meglio e il nazionale olandese si è trasferito, lasciando la Serie A.

Una beffa al progetto che avevano in mente i rossoneri e incredibilmente la dinamica potrebbe replicarsi in questa fase finale del calciomercato estivo, ancora con il Manchester United nella versione di opponente. Stavolta però il giocatore al centro dell’interesse è un centrocampista, per il quale il Milan lavora ai fianchi da tempo, essendo il primo nella lista dei desideri.

Si tratta di Youssouf Fofana del Monaco. Il giocatore è in scadenza di contratto nel giugno del 2025 e il grande ostacolo alla trattativa era proprio il club del Principato, il quale non si stava mostrando molto disponibile al compromesso circa l’accordo. L’ultima proposta dei rossoneri è di 20-22 milioni di euro bonus compresi per il cartellino del giocatore francese. Quest’ultimo spinge per trasferirsi in Serie A e alla fine l’affare è praticamente fatto. Le cose però stavano per saltare.

Milan ancora beffato dal Manchester United? Affare a rischio

In questo complesso scenario di tira e molla si era inserito il Manchester United. Mentre Fofana continua ad allenarsi a parte e non è stato utilizzato nemmeno in occasione del Trofeo Gamper contro il Barcellona. Ormai alcune settimane fa l’Ad Thiago Scuro aveva chiarito: “Tra noi e il calciatore c’è un accordo dalla scorsa estate che prevede la sua partenza in questa sessione di mercato. Ma c’è bisogno di determinate condizioni, altrimenti può restare fino al 30 giugno 2025 quando sarà svincolato”.

La prima proposta era stata del West Ham ma prontamente rifiutata dal giocatore, per cui il Milan non ha dovuto preoccuparsene. Inizialmente l’inserimento dello United era forte ma il Milan ha accelerato e Fofana sarà cosi il nuovo colpo rossonero. Vi è stato il rischio di un nuovo caso Zirkzee ma stavolta il Milan ha avuto la meglio e Fonseca avrà cosi il suo centrocampista.

I rossoneri, preoccupati per qualche giorno poiché la proposta inglese poteva stavolta essere allettante. Ciò spinge il Milan ad accelerare, sebbene Zlatan Ibrahimovic ha dettato la linea: “Gerry Cardinale vuole che si spenda di più ma io dico di no. Spendiamo quello che serve per rinforzare”. Alla fine niente United, Fofana sarà rossonero.