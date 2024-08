Milan, accordo e addio: ritorno in Francia

In casa Milan, in attesa del match contro il Torino di Vanoli, bisogna registrare un addio in sede di calciomercato.

Dopo la conclusione della stagione scorsa, di fatto, la dirigenza del Milan ha deciso di attuare una profonda rivoluzione tecnica. Il club rossonero, infatti, ha deciso di cambiare la propria guida tecnica. Stefano Pioli, dunque, ha lasciato il team meneghino dopo bellezze di quattro stagioni e mezza, in cui è riuscito sia a vincere uno scudetto che a far tornare il ‘Diavolo’ in una semifinale di Champions League.

Al posto di Stefano Pioli, sorprendendo davvero tutti, il Milan ha chiamato Paulo Fonseca. Tuttavia, nonostante i dubbi iniziali, il precampionato del tecnico portoghese è stato quasi perfetto. La squadra rossonera, al netto del pareggio del Rapid Vienna, ha infatti battuto tre big del calcio europeo: Manchester City, Real Madrid e Barcellona.

Il Milan, inoltre, ha battuto anche per 3-1 il Monza nel ‘Trofeo Berlusconi’ Archiviato questo precampionato così memorabile, per la squadra rossonera è tempo di esordire ufficialmente nella stagione 2024/25. Questa sera, infatti, il team meneghino ospiterà allo Stadio San Siro il nuovo Torino di Paolo Vanoli. Tuttavia, prima della sfida contro i granata, per i tifosi milanisti ci sono delle grosse novità di calciomercato.

Calciomercato Milan, Fodé Ballo-Touré è stato ceduto al Saint Etienne: ecco tutti i dettagli dell’operazione

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Matteo Moretto, giornalista de il ‘Relevo’ e tra i massimi esperti di calciomercato, il Milan ha raggiunto l’accordo con il club francese del Saint Etienne per la cessione di Fodé Ballo-Touré. Quest’ultimo è stato ceduto per meno di un milione di euro, il quale sarà raggiunto tramite dei bonus.

Il Milan, di fatto, ha trovato una squadra a Fodé Ballo-Touré, il quale era stato messo fuori rosa sin dall’inizio di questo precampionato. Tuttavia, il club rossonero non ha chiuso in queste ore solo quest’ultima operazione in uscita. Il team meneghino, infatti, ha preso il centrocampista francese Youssouf Fofana.

Per strapparlo al Monaco, di fatto, il Milan ha fatto un grosso investimento, ovvero 25 milioni di euro (comprensivi di bonus). Proprio dopo l’arrivo di Fofana, Paulo Fonseca ha detto che il calciomercato rossonero si è concluso qui. Ecco le parole rilasciate dal tecnico portoghese durante la conferenza stampa di presentazione della sfida di domani contro il Torino: “Non ci manca niente, dobbiamo far uscire calciatori”.