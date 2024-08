Milan, non è finita! Ci sono ancora tre possibili obiettivi

Il mercato del Milan non è finito. Il club rossonero potrebbe realizzare qualche nuovo colpo in entrata, anche piuttosto importante.

Il Milan è ripartito quest’anno da un nuovo grande progetto, Paulo Fonseca ha sostituito Stefano Pioli e allo stesso tempo ci sono grandi aspettative per questo nuovo ciclo. La priorità è tornare a lottare per lo scudetto e provare a infastidire i cugini dell’Inter, campioni d’Italia nettamente nella scorsa stagione.

Il club rossonero è stato uno dei più attivi di questa sessione, ha rinforzato la rosa in tutti i reparti ma sempre con un occhio di riguardo al bilancio, sicuramente la società è molto attenta da questo punto di vista e vuole evitare assolutamente spese folli. D’altro canto lo ha specificato nell’ultima conferenza anche Ibra, la società può permettersi di valutare le migliori situazioni sul mercato e le opportunità che si presentano verso la fine.

Il club ha potenziato e non poco la rosa, soprattutto in difesa e a centrocampo mentre in attacco Morata ha sostituito Giroud e il club – dal punto di vista offensivo – potrebbe valutare nuovi importanti innesti. C’è l’opzione Samardzic sul quale nelle ultime ore è piombato l’Atalanta ma anche altri nomi che intrigano e non poco il tecnico Paulo Fonseca.

Mercato Milan, occhio al colpo a sorpresa

Entro la fine del mercato potrebbero arrivare altri innesti, uno dei giocatori che intriga il tecnico rossonero Fonseca è Abraham della Roma, sua richiesta specifica e che il tecnico vorrebbe come alternativa di lusso per Morata. Per questioni di lista deve partire però uno tra Jovic e Okafor e soprattutto va chiarito la situazione della Roma che non apre al prestito e cederebbe il bomber inglese solo per oltre 20 milioni di euro.

Le prossime settimane saranno importanti per valutare le migliori opportunità e il Milan è una delle tante squadre accostate al giocatore, stiamo parlando naturalmente dell’esterno offensivo della Juve Federico Chiesa. Il giocatore è fuori rosa praticamente alla Juve ed ha un anno di contratto, di conseguenza la società bianconera punta a cederlo in questi quindici giorni. Il Milan c’è – anche se a dire il vero è coperto nel ruolo – e valuta il possibile affare.

Se con il club bianconero non dovrebbero esserci problemi a trovare l’accordo, più complicata la questione ingaggio con Chiesa che chiede oltre 6 milioni di euro. Il Milan comincerà in queste ore il campionato, la squadra è quasi fatta ma occhio alle occasioni di mercato e gli ultimi giorni potrebbero essere decisivi da questo punto di vista.