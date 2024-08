@ML – Fofana-Milan, arrivo e visite mediche: tutti i dettagli

Il Milan si appresta ad accogliere il quarto colpo della sua campagna, Youssouf Fofana, in arrivo dal Monaco: il punto della situazione

E’ Youssouf Fofana il quarto colpo del Milan. Il club rossonero è riuscito, con pazienza, a mettere le mani sul centrocampista francese, dopo una trattativa davvero infinita.

Il Diavolo, così, dalle parole è passato ai fatti. Le dichiarazioni di Paulo Fonseca, con le quali il Milan era uscito allo scoperto erano un chiaro segnale del fatto che il club rossonero stesse pensando di premere il piede sull’acceleratore e così è stato. Il Milan ha dunque presentato un’offerta da venti milioni di euro più bonus (possono arrivare fino a cinque). Un’offerta valutata, finalmente, soddisfacente da parte del Monaco, che ha dato il via libera.

Il club del Principato, che ha tirato per mesi la corda, sperava di poter incassare di più, sui 30-35 milioni di euro. Soldi, che il West Ham, aveva messo sul piatto, ma Fofana non ha ‘tradito’ il Diavolo. Il club rossonero è così rimasto in cima alle scelte del centrocampista, nonostante qualche sondaggio da parte di Manchester United e Atletico Madrid, mai approfondite. Il contratto in scadenza fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno 2025, ha poi certamente favorito l’acquisto da parte del Milan, con il Monaco che ha capito di rischiare seriamente di perderlo a zero.

Milan, il programma di Fofana: domani sera a San Siro

Fofana, dunque, sarà il giocatore che andrà a rafforzare il centrocampo. Sarà quella che pedina, che darà equilibrio alla squadra, che mancava da tanto tempo. Ma catalogarlo solamente come mediano sarebbe fin troppo riduttivo. Fofana è tanto altro e ben presto lo capiremo.

Non ci sarà chiaramente contro il Torino, ma dalla prossima sarà a disposizione di Paulo Fonseca. Il Milan lo attende in città nelle prossime ore. Intorno alle 19.00, infatti, atterrerà a Milano e solo domani, sabato, in mattinata, svolgerà le visite mediche, che lo porteranno alla firma sul contratto. Anche per Fofana accordo di quattro stagioni con opzione di un’altra a circa tre milioni di euro netti all’anno. In serata, infine, sarà a San Siro per assistere in tribuna alla partita della sua nuova squadra, contro i granata. Il suo esordio in maglia rossonera è dunque attesa per il prossimo sabato, quando il Milan farà visita al Parma al Tardini.