Mondo della F1 sotto shock: bufera Red Bull, mondiale a rischio

Non c’è pace per la Red Bull. Questa stagione è piena di insidie, ma questa notizia potrebbe cambiare tutto. Il titolo iridato è seriamente a rischio.

La Red Bull deve risolvere diverse situazioni problematiche se vuole tentare di portare a casa i due titoli mondiali anche quest’anno. Da quando è iniziato il dominio della scuderia austriaca questo è il primo anno nel quale ci sono state molte difficoltà. Il livello della vettura in pista è sempre elevato, ma in questa stagione non stiamo assistendo al solito dominio. Il merito va soprattutto agli avversari, in grado di colmare il gap grazie ad un ottimo lavoro portato avanti lo scorso inverno.

Verstappen non è mai salito sul podio nelle ultime gare, la McLaren sembra essere addirittura più forte della Red Bull e la Mercedes sta avanzando con grande forza, portando a casa un paio di vittorie con Lewis Hamilton. La Ferrari, dopo un buon inizio di stagione, sta avendo difficoltà, quindi non sembra in grado di impensierire la Red Bull, almeno in questo momento.

Se il titolo piloti sembra più facile da portare a casa, quello costruttori è in serio pericolo, ma c’è una notizia che potrebbe mettere in pericolo l’intera stagione della Red Bull.

La Red Bull è illegale? Ecco la verità

Nelle ultime ore circola una voce secondo la quale la Red Bull non avrebbe rispettato il regolamento della Formula 1. Secondo il telecronista spagnolo Antonio Lobato, la RB20 sarebbe stata osservata da vicino da un paio di scuderie avversarie, le quali avrebbero trovato delle irregolarità. Sarebbe una notizia sconvolgente per la Formula 1 in quanto potrebbe invertire gli attuali equilibri in pista, già messi in dubbio dalle prestazioni delle varie vetture nelle ultime gare.

Secondo il giornalista iberico una delle due squadre capaci di provare le irregolarità della Red Bull sarebbe la McLaren. Sembra che la scuderia inglese abbia utilizzato lo stesso escamotage della Red Bull all’inizio degli anni ’90. Per questo motivo, avrebbe immediatamente denunciato tutto alla FIA. Qualora le cose fossero andate davvero in questo modo, la federazione avrebbe trovato un accordo segreto con la Red Bull per risolvere la questione, riproducendo uno scenario molto simile a quello del 2020.

In quella stagione, infatti, anche la Ferrari trovò un accordo con i vertici federali per risolvere questioni legate a presunte irregolarità. Il motore della Ferrari non rispettava i regolamenti e la vettura era stata evidentemente penalizzata in pista. Da un momento all’altro, la Ferrari ha smesso di essere competitiva e la stessa cosa potrebbe succedere alla Red Bull.

A dire il vero il giornalista sostiene che già adesso sono stati attuati dei cambiamenti e per questo motivo la vettura sarebbe ora in evidente difficoltà. Tesi tutta da dimostrare ma che sta comunque portando a numerose polemiche.