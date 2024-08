Quanto ha speso il Milan sul mercato, cifre e dettagli

Ecco quanto ha speso il Milan in questa sessione di calciomercato. Il Diavolo ha messo a segno ben quattro colpi

Dopo lo scetticismo iniziale e il mancato acquisto di Joshua Zirkzee, che ha preferito trasferirsi in Premier League per vestire la maglia del Manchester United, il calciomercato del Milan si è infiammato proprio al termine degli Europei.

Il Diavolo ha così messo le mani su Alvaro Morata. Una trattativa che ha tenuto sulle spine i tifosi, c he temevano ad un ripensamento dell’attaccante spagnolo, che in realtĂ ha detto subito sì al Milan, che ha dunque versato i 13 milioni di euro della clausola rescissoria nelle casse dell’Atletico Madrid.

Non sono passati molti giorni e il club rossonero ha investito altri 18 milioni di euro per il difensore centrale. Strahinja Pavlovic è andato a colmare un altro vuoto in rosa che il Diavolo aveva da anni, quello della mancanza di un mancino. Arriva per fare il titolare, verosimilmente, al fianco di Fikayo Tomori. Il reparto difensivo sarà dunque diverso rispetto allo scorso anno, anche perché il Milan è riuscito a mettere le mani anche su un nuovo terzino destro. Emerson Royal dopo una lunghissima trattativa si è legato al club rossonero per una quindicina di milioni di euro.

La difesa, però, ha visto anche un altro innesto. Il Milan – in molti se lo dimenticano – ha sborsato ben cinque milioni di euro per tenersi stretto Alex Jimenez. Il terzino, che può giocare sia a destra che a sinistra, farĂ la spola tra Milan Futuro, dove ha subito segnato all’esordio, e la squadra di Paulo Fonseca. Di fatto è un’alternativa ai titolari sia a destra che a sinistra e potrebbe diventarlo di piĂą se il Milan dovesse decidere di cedere uno tra Calabria e Terracciano.

Calciomercato Milan, Fofana ultimo colpo

L’ultimo colpo in ordine cronologico è quello relativo a Youssouf Fofana. Il Milan dalle parole è passato ai fatti. Dopo le dichiarazioni di Paulo Fonseca, il club rossonero ha così premuto il piede sull’acceleratore per acquistare il francese per 20 milioni di euro piĂą bonus (fino ad un massimo di 5).

Un costo importante per un giocatore in scadenza fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno 2025. Fofana, però, è stato considerato un elemento indispensabile per completare l’organico e così il Milan ha deciso di fare un ulteriore sforzo, per consegnare a Fonseca una squadra di alto livello. I soldi spesi fino a questo momento sono dunque ben 71 milioni