Ribaltone Adli, colpo di scena in casa Milan

Colpo di scena sul futuro di Yacine Adli che potrebbe vedere ancora una volta cambiare il proprio destino in maglia rossonera.

Dopo una stagione vissuta spesso da titolare con la maglia del Milan agli ordini di Stefano Pioli, il club ha comunicato a Yacine Adli che non rientra nei piani futuri della società.

Il centrocampista francese ha sempre dimostrato il suo attaccamento alla maglia rossonera e, come accaduto durante l’estate del 2023, ha deciso di provare a convincere Paulo Fonseca a puntare di nuovo su di lui. Il classe 2000 è stato escluso dalle prime amichevoli estive del Milan restando sempre in panchina fino a partire poi titolare nella sfida valida per il Trofeo Berlusconi contro il Monza. Una decisione in controtendenza quella del tecnico portoghese che è pronto a rivedere le proprie scelte sul centrocampista.

Calciomercato Milan, svolta sul destino di Adli

Come accaduto con Stefano Pioli esattamente un anno fa, Yacine Adli sta lentamente convincendo Paulo Fonseca a dargli una chance grazie all’intensità negli allenamenti ed a buone prestazioni in campo.

L’ex calciatore del Bordeaux resta sempre uno dei calciatori cedibili in rosa ma se non dovesse giungere un’offerta convincente potrebbe restare mettendosi a disposizione di Fonseca. Al momento non ci sono state delle offerte che abbiano convinto sia il Milan che il giocatore a dare l’ok alla cessione. Ci sono degli interessamenti da parte di club inglesi ed arabi che stanno prendendo informazioni in attesa di fare la loro proposta per il classe 2000.

L’imminente arrivo di Youssouf Fofana a centrocampo però rischia di togliere ulteriore spazio ad Adli e potrebbe spingere il giocatore stesso a fare delle valutazioni diverse sul proprio futuro accettando di cambiare maglia. Adli è un uomo spogliatoio molto importante in casa rossonera, un ragazzo apprezzato dai compagni per i suoi comportamenti e la voglia di fare gruppo. Un dettaglio che il Milan conosce bene ed è un motivo in più per il quale la società non è intenzionata a fare sconti per la sua cessione.

A centrocampo appare possibile anche l’addio di Ismael Bennacer con il centrocampista algerino che avrebbe chiesto al club di essere ceduto in Arabia Saudita. Nel caso in cui si dovesse concretizzare il doppio addio nella linea mediana il Milan proverebbe poi l’assalto a Lazar Samardzic dell’Udinese, pallino di Paulo Fonseca. I bianconeri, però, chiedono circa 25 milioni di euro per il serbo, cifra ritenuta troppo alta dal Milan.