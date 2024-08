Rivelazione da non credere: compagno a sorpresa per Verstappen

Max Verstappen potrebbe avere un nuovo compagno di squadra a breve. La Red Bull ha deciso e non si può più tornare indietro ormai. Ecco quali sono le ultime novità.

La stagione della Red Bull è abbastanza strana, almeno fino a questo momento. Dopo una partenza sprint sembrava che quest’anno avremmo assistito all’ennesimo dominio di Max Verstappen con numeri da favola nel 2023. E invece non è andata in questo modo, le concorrenti hanno colmato il gap, e a volte sembrano addirittura in grado di battere la Red Bull, proprio come è successo in occasione delle ultime gare, nelle quali Max non è riuscito mai a salire sul podio.

L’inizio di stagione ha garantito al pilota olandese un vantaggio difficile da perdere, ma il campionato costruttori è sicuramente molto aperto. La Red Bull è insidiata dalla McLaren, ma anche la Mercedes si sta avvicinando, grazie alle due vittorie consecutive di Lewis Hamilton.

La Ferrari è in difficoltà, proprio come Sergio Perez, compagno di squadra di Max Verstappen, da tempo in bilico. Il pilota messicano potrebbe non essere più il compagno di squadra di Max l’anno prossimo, ma emerge una rivelazione su quello che poteva essere il suo compagno di squadra.

Verstappen, la rivelazione lascia a bocca aperta

Helmut Marko – consigliere speciale Red Bull – ha parlato a F1-Insider della possibilità di affiancare Sebastian Vettel a Max Verstappen in futuro. Sembra che il pilota tedesco si sia proposto più volte alla scuderia austriaca, ma Marko ha altre idee in merito: “Sebastian è stato lontano per due anni, ma la sua fama è intatta perché è stato quattro volte campione del mondo. Metterlo accanto a Max? Onestamente, non volevo fargli questo”.

Seb si è ritirato nel 2022, dopo aver gareggiato con la Aston Martin. Avrebbe voluto tornare in Formula 1, ma soltanto in una scuderia di vertice come la Red Bull. Nelle ultime due stagioni, Sergio Perez ha rischiato più volte di farsi licenziare dalla Red Bull e Vettel avrebbe desiderato tanto sostituirlo. Le cose sono andate in maniera diversa, è molto probabile che il pilota messicano finisca questa stagione e poi venga messo alla porta, ma ancora non è noto il nome del suo possibile sostituto.

Helmut Marko ha elogiato il suo pupillo Verstappen nel corso dell’intervista: “Non voglio fare paragoni perché non è giusto, ma Max è unico perché ha una visione di insieme e una capacità di spingersi al limite che gli altri non hanno. Non ho mai visto nulla di simile ed ha soltanto 26 anni. È già uno dei più forti di tutti i tempi”.

Max quest’anno deve dimostrare di poter vincere anche senza una Red Bull stellare. In questo modo, tutti lo considererebbero uno dei piloti più forti di sempre.