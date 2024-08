Saelemaekers-Chiesa: Milan e Juve, sono tutti d’accordo

Federico Chiesa e Alexis Saelemaekers possono essere protagonisti di uno scambio, ma ecco la verità: il punto della situazione

Non sta vivendo una situazione per nulla semplice Federico Chiesa. L’attaccante italiano ha detto no al rinnovo con la Juventus, che ha così deciso di fatto di metto ai margini del gruppo. Per l’azzurro non c’è più spazio in bianconero e si sta provando in tutti modi a trovargli una sistemazione. Ma con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, fra meno di un anno, non è così facile.

Per molti ci sarebbe l’ombra dell’Inter dietro ai mancati trasferimenti di Federico Chiesa. Per Beppe Marotta e la sua squadra, d’altronde, non sarebbe il primo colpo a zero. Gli ultimi giorni di mercato, però, potrebbero essere quelli della svolta, quelli di un clamoroso trasferimento. Nei giorni scorsi l’italiano è stato accostato al Napoli e alla Roma, oltre a qualche club stranieri, ma in queste ore si sta facendo avanti, l’ipotesi Milan, con un clamoroso scambio alla pari, con Alexis Saelemaekers. Un affare del genere, in questo momento, di fatto, potrebbe avere esclusivamente un solo vantaggio, quello di aggiungere in rosa un giocatore nella lista degli italiani, liberando un posto in quella stranieri che è attualmente intasata.

Saelemaekers vs Chiesa: ecco perché tutti vogliono il belga

Economicamente parlando e tatticamente, invece, sarebbe difficile da spiegare uno scambio tra il belga e l’italiano. Federico Chiesa percepisce uno stipendio da top, da cinque milioni di euro netti a stagione, che al lordo sarebbe superiore anche a quello di Rafa Leao. Difficile pensare che l’azzurro possa decidere di rinunciare a qualcosa per vestire il rossonero. Saelemaekers guadagna quattro volte meno, circa 1,3 milioni di euro netti all’anno.

Ma la questione economica non è certo l’unica, che in questo momento fra propendere verso il belga. E’ sotto gli occhi di tutti che sia Thiago Motta che Paulo Fonseca farebbero di tutto per avere in rosa Alexis Saelemaekers. Lo ha spiegato benissimo proprio il tecnico portoghese che si è esposto pubblicamente, dicendo quanto gli piace l’ex Bologna, un giocatore capace di fase benissimo le due fasi e di dare dunque equilibrio. Chiesa è un giocatore che ha sicuramente sulle gambe molti più gol, ma i tecnici cercano altro. Lo cerca soprattutto Fonseca che in rosa ha già elementi super offensivi in quel ruolo, come Pulisic, Chuqwueze, Leao e Okafor. Saelemaekers, dunque, rappresenta un’alternativa con caratteristiche diverse e questo è certamente un ottimo motivo per preferire il belga all’italiano.