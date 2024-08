Samardzic-Milan, c’è l’annuncio: ci siamo

Arriva l’annuncio che i tifosi stavano aspettando: Samardzic-Milan, svolta importante per l’arrivo del trequartista dell’Udinese

Il mercato è arrivato al rush finale. Con un Fofana ormai sempre più vicino, il Milan sta continuando ad accelerare per cercare di puntellare una rosa già molto competitiva. Forse non all’altezza di quella dell’Inter, ma non così distante come si poteva pensare fino a qualche mese fa. E come ciliegina sulla torta al termine di un’estate piuttosto complicata l’ultimo colpo per i rossoneri potrebbe essere Lazar Samardzic, sempre più vicino, come confermato dall’ultimo clamoroso annuncio.

Dopo un lunghissimo tira e molla con praticamente tutta la Serie A, a quanto pare il calciatore serbo-tedesco sarebbe finalmente pronto a mettersi alla prova in una big del nostro campionato. Big che non sarà la Juventus, né l’Inter, tanto meno il Napoli. La soluzione più concreta per il suo futuro in questo momento è infatti solo quella che lo porterebbe a vestire la maglia rossonera.

E anche se alla corte di Fonseca probabilmente arriverebbe con il ruolo di vice Pulisic, o vice Chukwueze con Pulisic riportato sulla corsia destra, per la sua carriera potrebbe trattarsi di una svolta definitiva dopo mesi di crescita non costante all’Udinese. Sempre che il club friulano sia disposto ad accettare l’offerta rossonera, il cui valore è ancora da stabilire.

Svolta Samardzic, il Milan resta alla finestra: cosa sta succedendo

A parlare del futuro del trequartista di origini serba, durante la conferenza stampa di presentazione di Alexis Sanchez, il figliol prodigo tornato a Udine, lì dove la sua carriera ad alti livelli era partita, è stato Gianluca Nani, direttore sportivo della squadra friulana.

Senza svelare troppi dettagli l’esperto dirigente ha di fatto confermato la possibilità di un addio durante queste ultime settimane di mercato: “Sicuramente Lazar è tra i più richiesti, in Italia lo stanno sondando alcuni grandi club dell’Italia settentrionale“.

Questo non vuol dire che la cessione sia sicura. Nani ha infatti confermato la non volontà dell’Udinese di ‘svendere’ il calciatore a tutti i costi. Anzi, considerando le difficoltà dello scorso anno per ottenere la salvezza, in Friuli sanno bene che un talento come quello di Samardzic può essere decisivo per ottenere i punti necessari per rischiare fino all’ultima giornata.

“Non abbiamo la volontà di lasciarlo partire a tutti i costi“, ha assicurato il direttore sportivo, aggiungendo: “A meno ovviamente di offerte che siano soddisfacenti per tutti. E comunque in quel ruolo abbiamo anche altri giocatori buoni“. Parole che sanno di apertura per una cessione che stavolta potrebbe finalmente concretizzarsi. Per la gioia di Fonseca e dei tifosi rossoneri.