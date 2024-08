Sospiro di sollievo Milan, il tesoretto è in arrivo

Il club meneghino, sempre più vicino a perfezionare l’arrivo di Youssouf Fofana, lavora anche sul fronte delle uscite: c’è l’addio

Paulo Fonseca se l’è lasciato scappare. O forse ha voluto far credere di averlo fatto. Sta di fatto che il neo tecnico del Milan, la cui impronta già si è vista nel lungo pre campionato rossonero, ha praticamente annunciato l’arrivo di un nuovo acquisto. Un giocatore che il Milan ha inseguito per settimane, e che finalmente pare esser stato liberato dal suo club di appartenenza.

“Dite che serve un mediano davanti alla difesa?“, la domanda di Fonseca ai giornalisti presenti nella conferenza stampa post Trofeo Berlusconi. “È Fofana il mediano davanti alla difesa… lo sappiamo tutti“, la rivelazione a sorpresa dell’ex allenatore della Roma, che ha di fatto anticipato il nuovo colpo da urlo della proprietà meneghina.

Incassata con soddisfazione l’anticipazione di mercato, i tifosi chiedono a gran voce che ci si possa liberare di tutti quegli esuberi tecnici che pesano a bilancio con degli ingaggi non certo bassi. Nella lista dei cosiddetti cedibili – giova ricordare che lo sono anche per il club, non solo per la piazza – ecco spuntare i nomi di Yacine Adli, già vicino ad un ritorno in patria, di Divock Origi e soprattutto di Fodé Ballo Touré.

Sugli ultimi due la società ha già fatto una mossa che più esplicita non si potrebbe: li ha inseriti, come fuori quota, nella rosa del Milan Futuro, la nuova creatura allenata da Daniele Bonera che disputerà il campionato di Serie C. Ovviamente con questa decisione la dirigenza ha lanciato ai diretti interessati un segnale inequivocabile: meglio cercarsi un’altra squadra, se non si vuole di fatto ‘sparire’ nelle serie minori.

Ballo Touré al passo d’addio: torna in Francia

Detto dell’incompiuto centrocampista francese, al quale il club aveva dato un’altra opportunità nella scorsa stagione, più complicate risultano le piste in uscita per gli altri due. Nelle ultime ore però si sarebbe riaperta, per il difensore senegalese, una strada che lo riporterebbe in Francia, al Saint-Etienne. L’ultimo club ad aver presentato un’offerta per l’ex Monaco.

AS Saint Étienne è l’ultima squadra ad aver presentato un’offerta a Fodé Ballo-Touré, in uscita dal Milan. via @MatteMoretto — Milan Zone (@theMilanZone_) August 14, 2024

L’esperto di mercato Matteo Moretto ha rilanciato l’interesse del club gialloverde sul giocatore che, nell’ottobre del 2022, visse la sua giornata di gloria in quel di Empoli. Autore del gol del 2-1 in pieno recupero, dopo che a loro volta i toscani avevano impattato il match al 92′, l’africano fu oggetto di un coro di festeggiamenti che, prendendo spunto dal suo cognome, aveva richiamato alla memoria un grande successo canoro dell’immortale Raffaella Carrà.

‘Ballo ballo ballo da capogiro‘, aveva cantato impazzito Mauro Suma nel corso della telecronaca della gara del ‘Castellani’. Peccato che quel bellissimo ballo fu praticamente l’ultimo in maglia rossonera…