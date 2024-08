Tre cessioni in poche ore: il Milan fa cassa

Il Milan finalmente riesce a liberarsi degli esuberi. Pronte tre cessioni nelle prossime ore che faranno bene anche al monte ingaggi.

Manca ormai davvero pochissimo all’avvio della nuova stagione calcistica, con il Milan che debutterà nell’impegno casalingo di sabato sera contro il Torino. C’è grande attesa e curiosità per l’impatto di Paulo Fonseca come nuovo allenatore rossonero, visto che va a raccogliere l’eredità di Stefano Pioli dopo quasi cinque anni di gestione.

Il Milan può dichiararsi soddisfatto visto che nelle ultime settimane è riuscito a donare a mister Fonseca una rosa quasi completa. Molto meglio di alcune altre rivali per l’alta classifica, che inizieranno certamente la stagione con ancora molto da sistemare sul mercato. Ai rossoneri mancano un paio di tasselli al massimo, ma potranno sfidare il Toro sabato prossimo con la formazione titolare e anche qualche problema di abbondanza.

Prima di puntare al completamento della squadra, i dirigenti del Milan sanno bene di dover ancora sfoltire la rosa dai cosiddetti esuberi, quei calciatori che non fanno parte dei piani tattici di Fonseca e che dunque sono finiti sul mercato. Arrivano buone notizie in tal senso, visto che il Milan in queste ore starebbe per chiudere ben tre operazioni in uscita.

Milan, ecco i tre calciatori pronti a partire

Secondo i vari organi di stampa, il Milan sta per cedere dunque tre calciatori che difficilmente rientrerebbero nei piani della prima squadra rossonera. Uscite che come detto aiuteranno il club anche ad alleggerire il monte ingaggi e trovare magari anche nuove risorse per completare la rosa.

Il primo a partire sarà Pierre Kalulu, duttile difensore francese che negli ultimi giorni si è avvicinato molto alla Juventus. Il francese, tra i protagonisti nella vittoria del 19° Scudetto, dovrebbe essere ceduto ai bianconeri per 3 milioni di euro di prestito oneroso, più diritto di riscatto fissato a 14 milioni e altri 3 milioni di bonus.

Altro difensore in uscita è Fode Ballo-Touré, il terzino senegalese che non ha mai convinto nella sua esperienza rossonera. L’ex Monaco, al momento fuori rosa, sembra essere un nuovo obiettivo del Saint-Etienne, il club francese guidato tra gli altri anche da una vecchia conoscenza rossonera come Ivan Gazidis. Possibile accelerata nelle prossime ore.

Fiducia in casa Milan pure per la cessione, anche questa a titolo definitivo, di Divock Origi. Il centravanti belga, deludente nell’annata in prestito al Nottingham Forest, potrebbe finire in Turchia, anche se questa trattativa richiederà qualche giorno in più per concretizzarsi.