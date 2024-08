Ancora una bastonata: Sinner, che annuncio

Dopo un primo turno vincente ma non esattamente brillante in quel di Cincinnati, Jannik Sinner fa i conti con un vecchio problema

Buona la prima, ma che fatica. Reduce dalla ‘strana’ eliminazione patita a Montreal da Andrey Rublev – Jannik Sinner, dopo un primo set giocato male, aveva travolto il russo nel secondo parziale salvo poi cedere nettamente nel terzo set – c’era curiosità nel vedere all’opera l’altoatesino in quel di Cincinnati.

Un torneo che, giova ricordarlo, era stato già annunciato come complicato dallo stesso numero uno del mondo. Il motivo era stato spiegato bene nella conferenza stampa seguita alla sconfitta col moscovita, numero 6 del ranking mondiale.

“Fare miracoli nei prossimi cinque giorni non è possibile. Quindi essere pronto per Cincinnati al 100% non penso sia ipotizzabile, ma penso di essere in grado di farlo per lo Us Open“, aveva detto il nativo di San Candido.

Sinner, ecco cosa non va: Bertolucci spiega

Durante l’incontro con Rublev, il secondo della giornata a causa della cancellazione del programma del giorno precedente per una bufera abbattutasi a Montreal, Jannik aveva anche lamentato nuovi problemi all’anca. La stessa che gli aveva precluso la continuazione del torneo di Madrid e che aveva soprattutto causato il forfait agli Internazionali d’Italia.

Dopo aver rassicurato tutti sul fatto che ‘ci siano stati problemi più mentali che fisici‘, l’azzurro ha confermato la partecipazione alla kermesse americana, mettendo un po’ le mani avanti sul suo stato di forma. Dichiarazioni e sensazioni confermate poi dall’andamento del match d’esordio contro Michelsen, numero 57 del mondo.

L’avversario, piegato per 6-4 7-5 non senza qualche patema di troppo, ha battagliato alla pari col più quotato rivale per quasi due ore di gioco. Un fatto insolito per Jannik, che normalmente – soprattutto sul cemento – fa un sol boccone di colleghi posizionati oltre la 50esima posizione del ranking mondiale.

“Lui ha giocato e servito bene. Non era semplice, ma posso essere contento del livello espresso. Vedremo cosa riuscirò a fare nel prossimo match. Giocherò almeno un’altra partita prima degli US Open“, ha detto l’altoatesino dopo il match. Senza entrare nello specifico su cosa abbia funzionato meno nel suo gioco.

Ci ha pensato Paolo Bertolucci, leggenda del tennis italiano nonché da anni voce tecnica per Sky Sport, ad evidenziare cosa sia mancato nella performance di Jannik.

Un @janniksin senza servizio fatica a tenere a bada le velleità dell’avversario — paolo bertolucci (@paolobertolucci) August 14, 2024

Inequivocabili le parole social del campione Davis nella storica spedizione del 1976. Se vuole sperare di fare strada nei prossimi tornei Jannik è chiamato a sistemare al suo presto un fondamentale che sul cemento è assai decisivo.