Estasi Milan, dopo Fofana arriva subito un altro big

L’acquisto di Youssouf Fofana ha regalato al Milan il mediano del quale Paulo Fonseca aveva bisogno per la sua formazione.

Il francese, però, non sarà con ogni probabilità l’ultimo acquisto della squadra rossonera in questa sessione di calciomercato. La dirigenza è infatti già al lavoro per cercare di mettere a disposizione del tecnico portoghese un altro colpo.

L’arrivo di Fofana in rossonero ha decretato il quarto colpo dell’estate del Milan con i rossoneri che hanno portato a Milanello Morata, Pavlovic, Emerson Royal ed appunto il centrocampista proveniente dal Monaco. Un Milan che è stato capace (eccezion fatta per Zirkzee) di portare in rossonero tutti gli obiettivi che si era prefissato prima dell’inizio della sessione di trattative estiva. Ora però mancano solo alcuni dettagli per sistemare la rosa ed il club non ha intenzione di mancarli. Nei prossimi giorni è infatti in programma l’assalto ad un altro pallino di Paulo Fonseca.

Calciomercato Milan, assalto rossonero al pallino di Fonseca

Il centrocampo del Milan non si fermerà all’innesto di Youssouf Fofana. Il Milan è pronto a dare l’assalto a Lazar Samardzic, calciatore dell’Udinese che piace moltissimo a Paulo Fonseca, per il quale però saranno necessari poco più di 20 milioni di euro.

Un affare, quello relativo a Samardzic, che il Milan potrà chiudere solamente nel caso in cui dovessero andare a buon fine alcune cessioni durante i prossimi giorni. Nella lista dei cedibili ci sono diversi calciatori ma i rossoneri avranno bisogno di sfoltire il reparto mediano per non avere un esubero di pedine a disposizione del tecnico. Adli e Bennacer sembrano essere i maggiori indiziati per salutare Milanello anche se in questo momento non ci sono vere e proprie trattative per le cessioni.

Occhio però anche all’Atalanta che pensa a Samardzic come eventuale sostituto di Koopmeiners e potrebbe piombare sul giocatore nelle prossime ore.

Yacine Adli piace molto in Inghilterra ed in Arabia Saudita ma fino a questo momento ci sono stati solamente dei sondaggi per l’ex Bordeaux e non offerte concrete. Il Milan valuta il suo cartellino circa 12 milioni di euro ed ha comunicato al calciatore che difficilmente ci sarà spazio per lui durante questa stagione. Dal canto suo, Adli, ha intenzione di provare a convincere Fonseca come ha fatto con Pioli con la speranza di guadagnare posizioni nelle gerarchie del centrocampo rossonero.

Per quello che riguarda Bennacer c’è stata una richiesta da parte del mediano di essere ceduto in Arabia Saudita. L’ex calciatore dell’Empoli vorrebbe infatti proseguire la sua carriera nella Saudi Pro Leauge ma senza forzare la mano con il club meneghino. Il Milan chiede almeno 35 milioni di euro per il suo cartellino ed al momento nessuna squadra si è fatta avanti per l’algerino. Il mercato in Arabia Saudita però chiuderà ad inizio ottobre e non è da escludere che la sua partenza possa essere posticipata a settembre.