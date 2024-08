Ibrahimovic show in Primavera: doppietta e l’incredibile coincidenza con papà Zlatan

Maximilian Ibrahimovic protagonista con la giovane squadra rossonera: ha contribuito con due gol alla vittoria. E c’è una coincidenza col padre.

Oggi giornata ricca di impegni per il Milan. Stasera saranno in azione la Prima Squadra contro il Torino a San Siro per la prima giornata di Serie A e Milan Futuro a Novara per il debutto nel campionato di Serie C. Stamattina, invece ha giocato la Primavera in casa dell’Udinese, sempre per il primo turno del campionato.

Il gruppo allenato da Federico Guidi è partito molto bene, sconfiggendo 4-0 i friulani. Vantaggio rossonero firmato da Maximilian Ibrahimovic al 39′, poi raddoppio di Alessandro Bonomi su rigore nel recupero del primo tempo. Il tris è stato firmato ancora da Ibra junior al 57′, mentre il gol del poker lo ha realizzato Perin. Un ottimo modo di iniziare la stagione 2024/2025.

Maximilian Ibrahimovic protagonista in Udinese-Milan

Ovviamente, riflettori puntati soprattutto su Ibrahimovic nella vittoria del Milan Primavera sul campo dell’Udinese. Il 17enne svedese, che compirà la maggiore età a settembre, ha agito da ala sinistra nel 4-2-3-1 di mister Guidi. Il primo gol lo ha realizzato con una conclusione di destro dall’interno dell’area, mentre il secondo – sempre di destro – con un tiro partito appena fuori area.

Per Maximilian una bella soddisfazione in una stagione in cui ci si aspetta di vedere di che pasta è fatto. Giocherà sia con la Primavera che con Milan Futuro, avrà quindi l’opportunità di mettersi alla prova anche in un campionato più impegnativo come la Serie C. Può imparare tanto e crescere.

Suo padre Zlatan lo segue con grande attenzione. E, a proposito di lui, c’è una coincidenza che lega papà e figlio oggi. Infatti, Ibrahimovic senior aveva segnato il suo ultimo gol ufficiale prima del ritiro proprio contro l’Udinese: era il 18 marzo 2023 al Bluenergy Stadium di Udine e andò in rete su calcio di rigore (ripetuto, dopo il primo errore, per un’invasione irregolare di Beto in area). A 41 anni, 5 mesi e 15 giorni è diventato il marcatore più “anziano” nella storia della Serie A.

Zlatan ha segnato 5 reti contro l’Udinese durante la sua carriera, 4 di queste con la maglia del Milan. Maximilian è a quota 2 a livello di calcio giovanile, ma spera di riuscire a fare il suo percorso anche nel calcio dei grandi e di arrivare un giorno in Serie A.