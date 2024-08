Intreccio Milan-Napoli, il colpo è ormai ad un passo

Clamoroso intreccio di mercato tra Milan e Napoli: affare vicino alla chiusura, i tifosi restano a bocca aperta

Il calciomercato è il luogo delle sorprese e dei colpi di scena. Oltre che degli intrecci inaspettati. La fase più calda delle trattative, scavallato anche Ferragosto, è ormai iniziata, e proprio alla vigilia della partenza dei campionati arriva da fonti certe una notizia che ha del clamoroso. Un intreccio di mercato tra Milan e Napoli che ha lasciato a bocca aperta i tifosi rossoneri e partenopei. Nessuno poteva infatti immaginare un epilogo del genere.

Che ci potesse essere qualche contatto tra i mercati di Napoli e Milan in questa sessione estiva, d’altronde, era prevedibile. Basti pensare alle voci di un interesse da parte degli azzurri per Musah, indiscrezioni mai confermate dai fatti, o dalle parole di Chukwueze che avevano fatto, almeno per qualche sera, sognare un affondo decisivo dei rossoneri per Osimhen, il super bomber in uscita dal Napoli.

Se affari così complessi e intrecci così diretti tra i due club, per mille motivi – soprattutto di natura economica – non sono in questo momento possibili, c’è però un intrigo di mercato che riguarda sia Napoli che Milan e che potrebbe rappresentare una vera svolta per i rossoneri, alle prese con alcune cessioni non proprio semplicissime da gestire.

Intreccio di mercato tra Milan e Napoli: sta succedendo di tutto

Nel mercato della contrazione economica, acquistare è diventato complicato, cedere ancora di più. Non è un caso, infatti, se tutte le società italiane sono alle prese con il piazzamento degli esuberi. Tra questi anche il Napoli, che pochi giorni fa sembrava certo di essersi liberato di uno dei giocatori meno stimati da Conte per il suo progetto, il centrocampista Jens Cajuste.

A un passo dal Brentford, lo svedese ex Reims ha sostenuto anche le visite mediche in Inghilterra, salvo vedere improvvisamente sfumata la trattativa per un mancato accordo definitivo tra i due club. Un colpo di scena clamoroso che potrebbe aver spinto lo stesso svedese verso altre soluzioni, come il neopromosso Ipswich Town o l’Everton. In questo marasma, però, a guadagnarci dal crollo dell’operazione tra Napoli e Brentford potrebbe essere stato, per assurdo, proprio il Milan.

Al club londinese, infatti, nonostante l’operazione con il Napoli sia saltata, un centrocampista continua a servire. Ed è per questo che, dopo Cajuste, avrebbe messo nel mirino un proprio un calciatore del Milan, quel Yacine Adli protagonista in rossonero nelle ultime stagioni ma in questo momento ai margini del progetto Fonseca.

Se nelle scorse settimane l’offerta da 12 milioni di euro presentata ai rossoneri non era però bastata per convincere i vertici della società, arrivati alla seconda settimana di agosto per entrambe le parti il tempo comincia a stringere, ed è più che probabile che un accordo possa essere trovato a metà strada tra le richieste rossonere e la volontà di spesa del club inglese.