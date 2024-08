Nessun dubbio per Fonseca: decisione presa sul mercato

Fonseca ha fatto un annuncio importante per quanto riguarda la campagna acquisto del Milan: ecco le sue dichiarazioni.

Youssouf Fofana è il quarto colpo del calciomercato rossonero ed è un giocatore particolarmente atteso, dato che l’ingaggio di un centrocampista ha sempre rappresentato una priorità. Tanti tifosi si erano anche spazientiti, dato che la trattativa per il il nazionale francese è andata per le lunghe. Ma, finalmente, è tutto fatto.

Venerdì sera il mediano è arrivato a Milano, dove oggi sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà al club per i prossimi quattro anni (nell’accordo c’è anche l’opzione per un prolungamento annuale). Dovrebbe percepire uno stipendio di circa 3 milioni di euro netti a stagione. Al Monaco andranno circa 25 milioni tra parte fissa e bonus. Finalmente, Paulo Fonseca ha il rinforzo tanto desiderato per il suo centrocampo.

Milan, Fonseca e la campagna acquisti

Fofana sarà l’ultimo colpo del mercato estivo rossonero? Potrebbe anche esserlo, molto dipenderà da come riuscirà a muoversi la società in uscita. Per una questione di liste è fondamentale effettuare delle cessioni. Ad esempio, in difesa si sta cercando di vendere Pierre Kalulu e a centrocampo Yacine Adli.

Fonseca, nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino, ha parlato anche del calciomercato e lo ha fatto in questi termini: “Dobbiamo far uscire giocatori perché ne abbiamo tanti. Non è facile lavorare con un gruppo così numeroso. Non voglio fare nomi, ho già parlato con i calciatori. Non è che non hanno qualità, ma ne abbiamo molti in diverse posizioni. Ce ne sono alcuni che hanno più possibilità di giocare trasferendosi altrove. Ho parlato con loro, gli ho detto che è normale avere meno spazio“.

L’allenatore portoghese ha anche dichiarato di ritenere la campagna acquisti chiusa con l’arrivo di Fofana. Adesso c’è la necessità di sfoltire un po’ la rosa e la dirigenza sarà impegnata su questo fronte prima di valutare un eventuale colpo a sorpresa nell’ultima settimana della finestra estiva del calciomercato. Devono esserci le condizioni economiche e di liste per un ultimo “regalo” a Fonseca, comunque già soddisfatto della squadra di cui dispone.

Si sapeva che il Milan avrebbe effettuato una campagna di rafforzamento diversa da quella di un anno fa, quando arrivarono tanti calciatori. Stavolta era previsto di fare meno colpi, mirati in determinati ruoli. Solo il tempo dirà se i profili presi saranno stati quelli giusti per puntare a vincere.