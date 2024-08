Ora non c’è più spazio, il Milan glielo ha comunicato: deve andare via

Il Milan la decisione l’ha già presa da tempo: deve andare via, Fonseca ha già in mano il sostituto in rossonero

La vittoria nel secondo trofeo dedicato a Silvio Berlusconi ha lasciato sensazioni positive all’ambiente rossonero. Un Milan che, anche dal punto di vista atletico, è risultato essere già fresco e pronto per l’esordio in campionato contro il Torino. Ma in Via Aldo Rossi l’attenzione continua, inevitabilmente, ad essere concentrata in sede di calciomercato.

Una sessione, quella estiva, che tra poco più di dieci giorni chiuderà ufficialmente i battenti consegnando a Paulo Fonseca una rosa di tutto rispetto, in grado di competere in Serie A e ben figurare anche in ambito internazionale. Le firme di Morata e Pavlovic, su tutti, hanno portato qualità e carisma ad attacco e difesa dopo i pesanti addii di Giroud e Kjaer. Da qualche settimana a questa parte, però, il focus della dirigenza milanista è rappresentato dal centrocampo. La mediana, reparto nel quale il sogno è stato a lungo il 25enne francese Youssouf Fofana.

Il roccioso mediano del Monaco per il quale il Milan si è spinto parecchio lontano, nonostante la scadenza contrattuale ferma all’estate 2025 e una richiesta economica da parte dei monegaschi davvero elevata. 25 milioni di euro, bonus compresi: Fofana è ufficialmente rossonero. E così il reparto mediano è adesso ricco di muscoli e qualità, diverse le soluzioni in mano a Paulo Fonseca che scientemente dovrà fare le sue scelte per garantire la miglior gestione possibile nel corso della stagione.

Milan, Fofana lo manda via: addio ad un passo

Con l’approdo del 25enne parigino a Milanello, c’è un nome su tutti che è ora indiziato principale per cambiare aria e cercare fortuna altrove. Si parla ovviamente di Yacine Adli che, nonostante si sia reinventato con prestazioni più o meno convincenti davanti alla difesa, è destinato a cambiare aria.

Il Milan lo ha fatto capire all’entourage del calciatore francese: Adli dovrà cercarsi il prima possibile una nuova sistemazione. Dopo aver ceduto la maglia numero 7 a Morata, il centrocampista è stato numericamente rimpiazzato da Fofana. E le porte di Milanello, per lui, stanno per chiudersi ufficialmente. C’è da capire adesso quale possa essere la soluzione migliore per il calciatore e per il Milan. Nelle ultime settimane si è parlato di diversi club inglesi che potrebbero farsi avanti con un’offerta a titolo definitivo.

Il 24enne ex Bordeaux, in scadenza il 30 giugno 2026 con la società rossonera, nell’ultimo anno ha comunque collezionato 33 presenze complessive con la maglia del Milan, tra campionato e coppe. Per Adli anche 1 gol e 2 assist vincenti. Adesso – per le logiche di mercato – il futuro lo porterà lontano dal ‘Diavolo’, da un club e una squadra a cui ha dimostrato più di molti altri di essere legato in maniera viscerale.