Se ne va a settembre, colpo di scena in casa Milan

Il calciatore ha dato l’ok per il trasferimento e il Milan sta valutando, già pronta l’offerta ma c’è un problema: se ne va a settembre.

Se i tifosi del Milan aspettavano il 31 agosto per tirare un sospiro di sollievo, rischiano di sbagliarsi di grosso. Il calciomercato in Italia chiuderà con la fine del mese ma all’estero rimarrà aperto e questo rischia di essere un bel problema per i club di Serie A. Anche il Milan osserva la situazione, potrebbero esserci clamorose sorprese da qui alla fine della stagione.

Purtroppo la paura è quella di non farcela, soprattutto di fronte ad un’offerta monstre che potrebbe arrivare dai soliti campionati dalle casse piene. Sempre più giocatori stanno decidendo di lasciare l’Europa, anche molto prima dei famigerati trent’anni, con la speranza di ottenere il miglior contratto possibile. Nel continente la sensazione è che il mercato è un po’ fermo, di spese folli se ne fanno sempre mano e vendere non è proprio facilissimo.

Lo sta dimostrando la Juventus con Federico Chiesa, ad esempio, ma anche tante altre realtà. Discorso diverso per il Milan che vorrebbe trattenere il proprio giocatore ma sa bene che i prossimi mesi saranno di fuoco: l’affare può chiudersi anche a settembre, possibile beffa per il club.

Milan, se ne va a calciomercato chiuso: i rossoneri fissano il prezzo

Anche perché a calciomercato chiuso sostituirlo sarà impossibile e bisognerà aspettare gennaio, e perciò la finestra di riparazione, per sistemare la rosa. Il Milan è dunque arrivato ad un bivio, il futuro di Ismael Bennacer ha iniziato a traballare quando le sirene arabe hanno iniziato a farsi insistenti.

La Saudi Pro League aspetta il centrocampista algerino e lui avrebbe già dato l’ok. Ma attenzione, perché nel suo contratto c’è un’importante clausola rescissoria.

L’ultimo rinnovo di Bennacer risale al gennaio del 2023 e oltre ad essersi legato ai meneghini fino al 2027, l’ex Empoli ha anche accettato una clausola di 50 milioni di euro. Somma che nelle casse del club rossonero farebbe assolutamente comodo anche se la società sembra disposta persino ad accettare il trasferimento in cambio di qualcosa in meno. In giro si parla di affare chiuso per 40 milioni.

Nonostante sui propri social a ridosso del match con il Torino il classe 1997 si sia dichiarato entusiasta di iniziare un nuovo campionato, il suo futuro rimane in bilico. Queste settimane saranno decisive per il Milan di Paulo Fonseca e per le società saudite sulle sue tracce che sperano di chiudere l’affare già nei primi mesi di settembre. Da loro le trattative si interromperanno ufficialmente ad ottobre.