Bocciatura netta: per lui al Milan non c’è spazio

La bocciatura è sotto gli occhi di tutti. Una scelta quella di Paulo Fonseca che non lascia alcun dubbio sul difensore

Il Milan che ha affrontato il Torino ha fatto certamente discutere. Le scelte di Paulo Fonseca, per la sua prima a San Siro, non hanno convinto fino in pieno né i tifosi né la critica. Come di fatto, aveva lasciato intendere nel corso della conferenza stampa, il tecnico portoghese ha lasciato in panchina quei calciatori che non hanno preso parte alla tournée americana e che si sono dunque aggregati alla squadra solo successivamente.

L’unica eccezione è stata rappresentata da Mike Maignan, poi anche Theo Hernandez – nonostante si pensasse potesse giocare titolare – si è accomodato al fianco di Fonseca. Sono stati fuori così anche Pavlovic e Tiijani Reijnders, oltre che Alvaro Morata e Noah Okafor. Proprio lo spagnolo, entrato in campo con la giusta mentalità, ha dato la scossa per riaprire la partita; lo svizzero, invece, come gli è accaduto spesso lo scorso campionato, ha segnato un gol davvero pesante e dire che qualcuno vorrebbe liberarsene a cuor leggero. L’ex Salisburgo, invece, ha dimostrato ancora una volta di essere capace di segnare reti pesanti e di poter essere una pedina fondamentale a partita in corso, ma magari anche da titolare. Anche in amichevole contro il Monza i segnali erano stati più che positivi. Per il proseguo non si potrà dunque ignorare la sua capacità di saltare l’uomo e di andare a segno.

Calciomercato Milan, Fonseca lo boccia: out Terracciano

Milan-Torino, però, ha dato anche altre indicazioni relative al calciomercato. Paulo Fonseca non ha avuto alcun timore nell’escludere Tommaso Pobega, Yacine Adli e Pierre Kalulu, che sono i tre calciatori indiziati a fare le valigie.

Ma dalle scelte del tecnico portoghese è arrivata una bocciatura pesante che non è certamente passata inosservata. Theo Hernandez, come detto, si è seduto in panchina perché non ancora con i 90 minuti nelle gambe. Al suo posto, però, non ha giocato Terracciano come successo lungo questa estate e nemmeno Jimenez, impegnato con il Milan Futuro. L’esclusione dell’italiano fa capire come Fonseca si fidi poco dell’ex Verona e che per lui si prospettano tempi davvero duri. Difficile che possa esserci un’esclusione, anche per non svuota completamente la lista degli italiani, ma di certo Terracciano non è tra i preferiti del tecnico portoghese, che ha preferito adattare Alexis Saelemaekers, in un ruolo completamente non suo pur di non far giocare l’ex Verona