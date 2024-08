Camarda brilla col Milan Futuro: show, doppietta e messaggio a Fonseca

Due gol decisivi di Camarda nella Coppa Italia di Serie C, sono i primi nel calcio professionistico: Fonseca osserva e valuta.

Dopo aver eliminato il Lecco nel primo turno eliminatorio, il Milan Futuro ha affrontato il Novara nel secondo turno. Nella trasferta in Piemonte i ragazzi di Daniele Bonera sono riusciti di nuovo a vincere nella Coppa Italia di Serie C.

Passati in svantaggio all’11’ per il gol di Omar Khailoti, i rossoneri hanno pareggiato al 25′ con un calcio di rigore realizzato da Francesco Camarda. E sempre il 16enne attaccante ha poi segnato di testa il gol del 2-1 al 40′, andando pure vicino al tris all’86’ (traversa). L’Under 23 milanista ha ottenuto un’altra vittoria. Il progetto fortemente voluto dal club è partito con le giuste premesse, anche se è presto per esaltarsi, la stagione è molto lunga e i giovani di Bonera dovranno affrontare non poche difficoltà.

Camarda sogna la Prima Squadra

Per Camarda quelli contro il Novara sono stati i primi gol nel calcio professionistico e il suo obiettivo è quello di segnarne tanti nei prossimi mesi. Anche se è ancora un ragazzino, ha tanta voglia di fare bene in questa esperienza con il Milan Futuro in Serie C. Sa che dovrà misurarsi con difensori esperti che non gli renderanno la vita facile, però è ambizioso e farà di tutto per essere un grande protagonista di questa stagione.

Chiaramente, l’obiettivo finale di ogni giovane cresciuto nel vivaio è arrivare in Prima Squadra e rimanerci in pianta stabile. La creazione di Milan Futuro prepara meglio i ragazzi al salto nel calcio dei grandi, perché la Serie C è un campionato formativo e “allenante”, a differenza di quello Primavera. Camarda è sotto osservazione da parte di Paulo Fonseca e della dirigenza, anche se non gli viene messa nessuna pressione. Fondamentale gestire nel modo corretto dei talenti così promettenti, evitando di bruciarli.

Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa ha chiarito una cosa importante sul mercato della Prima Squadra: “Non prenderemo un attaccante extra, perché non vogliamo bloccare i giocatori del Milan Futuro“. Luka Jovic sarà il vice di Alvaro Morata, ma non è escluso che Camarda possa guadagnarsi la chiamata di Fonseca se dovesse fare particolarmente bene in Serie C e se ci fosse la necessità di averlo a disposizione (ad esempio, in caso di assenza di uno tra Morata e Jovic). Il giovane bomber intende farsi trovare pronto per quando verrà il suo momento, adesso è concentrato sul Milan Futuro, senza pressioni.