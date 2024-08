Fino a settembre al Milan, poi sarà rescissione del contratto

Il Milan ha le idee chiare sul suo futuro: rescissione contrattuale se non arriveranno offerte convincenti per il calciatore

Il calciomercato è come al solito il tema principale a Milanello, con Paulo Fonseca che sta lavorando in modo particolare sul centrocampo, che a breve sarà arricchito dalla presenza di Youssouf Fofana, centrocampista vecchio stile e che donerà forza e grinta al reparto rossonero.

Oltre ai nuovi arrivati, Fonseca sta discutendo in modo serrato con Ibrahimovic e Furlani dei possibili esuberi, non rientranti nel progetto del portoghese a meno di grandi prestazioni nelle prime giornate di Serie A.

Tra i nomi in bilico spiccano Tommaso Pobega e Yacine Adli, ma non manca nemmeno uno come Divock Origi che a dirla tutta è considerato fuori dal progetto tecnico del Milan da un anno abbondante. Quale sarà il suo futuro? Il Milan non intende aspettare ed è pronto a rescindergli il contratto se non dovessero giungere offerte convincenti.

Milan – Origi: rescissione a fine settembre a meno di offerte convincenti dal mercato arabo

Da grande speranza ad attaccante fantasma. Strano il percorso di Divock Origi, arrivato nell’estate 2022 per adempiere al ruolo di vice-Giroud, un ruolo mai espresso appieno, nemmeno in quelle partite meno importanti sul piano del risultato. Il belga ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Nottingham Forest, tuttavia nemmeno il rientro in Premier League ha giovato alle sue prestazioni.

Origi, addirittura, era stato accostato al Milan Futuro, formazione di Serie C, una condizione che non sarebbe stata minimamente accettata dall’ex Liverpool, vincitore di Premier League e Champions League nei suoi anni migliori agli ordini di Klopp.

Ora si attendono le prossime mosse delle squadre arabe, le uniche che in teoria potrebbero prendere in considerazione l’acquisto del belga visto che nel Vecchio Continente nessuna squadra degna di nota vorrebbe averlo tra le proprie fila. Diverse società appartenenti alla Saudi Pro League hanno espresso il loro interesse per il rossonero, ma fino a questo momento non sono arrivate offerte convincenti né agli occhi del calciatore né a quelli del Milan.

L’unica cosa certa è che il suo nome non campeggerà nella rosa ufficiale del Milan 2024/2025: se anche il mercato saudita non dovesse mostrare interesse concreto nei suoi confronti (scenario da prendere in considerazione a questo punto), si fa sempre più probabile la rescissione del contratto in scadenza nel giugno 2026.