Fonseca non ha dubbi: un altro “senatore” nella lista dei cedibili

Sono in arrivo ulteriori novità in casa Milan, la decisione è stata presa: Fonseca fa fuori un altro big

Il calciomercato rossonero sta rapidamente decollando. Dopo la firma di Emerson Royal per la corsia destra di difesa, il club di Via Aldo Rossi è a caccia di altre occasioni per poter dare modo al neo tecnico Paulo Fonseca di avere il prima possibile la rosa al completo.

In tal senso l’arrivo di Youssouf Fofana a Milanello rappresenta un grosso investimento che la dirigenza di Via Aldo Rossi ha voluto compiere, mettendo a disposizione dell’allenatore lusitano uno dei centrocampisti più forti e ricercati del panorama europeo. Dopo settimane di tira e molla il ‘Diavolo’ ha avuto la meglio sul Manchester United, che pure si stava affacciando per il talento del Monaco. Un investimento costoso, si parla di 25 milioni di euro, sul quale i rossoneri intendono puntare forte. Ecco perché in mediana molto ancora potrebbe cambiare, anche e soprattutto per quel che concerne le uscite.

L’addio di Yacine Adli è ormai solo una questione di ore, si aspetta l’offerta giusta (si parla soprattutto di Premier League) per salutare l’ex Bordeaux che non ha convinto appieno il tecnico portoghese. Allo stesso modo si sta facendo largo un’altra partenza, con uno dei giocatori più legati alla maglia rossonera che potrebbe finire per dire addio da qui a fine agosto.

Milan, addio inevitabile: si aspettano offerte

Poco più di dieci giorni ma la decisione è stata presa: non rientra nei piani di mister Fonseca. L’aria di cambiamenti in casa Milan si fa sempre più pesante. In attesa di scoprire se ci sarà spazio per almeno un ultimo arrivo da qui a fine mese, il ‘Diavolo’ si prepara a dire addio ad uno dei suoi senatori.

Paulo Fonseca non ha dubbi, deve partire: si attende la proposta giusta. Il nome di Tommaso Pobega è finito in cima alla lista dei cedibili del tecnico portoghese, consapevole che con l’arrivo di Fofana e forse di un altro centrocampista, lo spazio per il prodotto del settore giovanile rossonero potrebbe restringersi eccessivamente. Il 25enne triestino l’anno scorso, con Pioli in panchina, ha racimolato appena 15 presenze tra campionato e coppe, con 464′ in campo.

Già molto poco per un calciatore di talento che nel pieno della sua maturità calcistica potrebbe aver bisogno di un minutaggio più esteso. E così in quel di Via Aldo Rossi si prenderanno in considerazione le proposte che arriveranno da qui alla chiusura del calciomercato estivo, con Pobega che potrebbe trovare spazio in Serie A dove già in prestito con la maglia del Torino aveva mostrato tutte le sue qualità, convincendo il Milan a richiamarlo alla base.