Il “Condor” Galliani colpisce ancora, l’affare è da applausi

Adriano Galliani è pronto ai suoi consueti colpi last-minute che gli hanno dato la nomea di condor. Ma stavolta riguarderà il Monza.

C’era una volta il Milan leggendario, che dominava in Italia ed in Europa grazie anche agli investimenti di Silvio Berlusconi ed alle intuizioni di mercato di Adriano Galliani. Quest’ultimo – considerato tra i dirigenti calcistici di maggior spessore degli ultimi 30-40 anni è ancora attivissimo dopo una vita da amministratore delegato rossonero.

Galliani ha lasciato il club nel 2017, quando è stato formalizzato l’addio della proprietà Fininvest ed il passaggio (mai troppo chiaro) al cinese Yonghong Li. Sono passati diversi anni da quella storica metamorfosi rossonera, ma Galliani ha saputo rilanciarsi, ripartendo da dove tutto è iniziato. Ovvero dalla sua Monza, la squadra brianzola da cui partì la sua avventura sportiva.

Oggi il Monza è una realtà importante della nostra Serie A, visto che dopo la storica promozione del 2022 sono arrivate due ottime salvezze negli ultimi due campionati. In questa stagione ci sarà una nuova sfida all’orizzonte, con Alessandro Nesta come nuovo allenatore e la volontà di lanciare nuovi talenti. Ma il mercato dei lombardi non è finito: occhio al colpo del ‘condor’ del solito Galliani a fine agosto.

Il Monza farà il colpaccio last-minute: la conferma di Nesta

Fino ad oggi il Monza non ha fato un mercato da strapazzi, si è limitato a sostituire alcuni dei talenti appena partiti. Ad esempio Colpani, finito alla Fiorentina, è stato rimpiazzato dal ritorno di Daniel Maldini e dall’ingaggio del giovane Omari Forson. Manca però un sostituto al portiere Di Gregorio, ceduto alla Juventus già a giugno scorso.

Mister Nesta attende un rinforzo importante tra i pali, che potrebbe essere davvero un profilo di lusso. Per questo chiama la capacità di Galliani di colpire negli ultimi giorni di mercato, magari portando a Monza un certo Wojcech Szczesny, appena svincolatosi dalla Juventus.

Lo stesso Nesta in conferenza stampa ha ammesso che l’affare potrebbe consumarsi proprio grazie al colpo di coda del ‘condor’: “Szczesny? A oggi non abbiamo notizie, ma magari viene all’ultimo giorno. Il direttore e’ famoso per queste cose“. Dunque non è da escludere che Galliani possa regalare ai propri tifosi un numero 1 di alto livello proprio nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato.

Non solo Szczesny. Il Monza sta seguendo da tempo altri profili di portieri internazionali: sul taccuino di Galliani anche Keylor Navas, ex PSG e Real Madrid, e Rui Patricio che ha da poco concluso l’avventura con la Roma.