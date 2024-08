Il Milan dice addio a Samardzic, arriva il super colpo a centrocampo

Il Milan vede allontanarsi in maniera netta Lazar Samardzic con il club meneghino che ha messo nel mirino un altro centrocampista.

Preso Youssouf Fofana, il Milan ha raggiunto tutti gli obiettivi principali di mercato che si era prefissato ad inizio estate. Ora però è tempo di limare i dettagli della rosa e vuole provare a mettere a disposizione di Fonseca qualche altra pedina.

L’arrivo di Fofana va a sistemare il centrocampo del Milan con Fonseca può contare sul mediano che ha sempre chiesto. La mediana rossonera è però troppo ricca di elementi al momento ed il tecnico ha affermato di voler sfoltire la rosa. Allenatore e società hanno poi mandato un segnale chiaro a diversi giocatori chiedendo loro di trovare una nuova sistemazione non rientrano più nei piani. Fonseca non ha convocato per la partita contro il Torino Yacine Adli e Tommaso Pobega, oltre a Pierre Kalulu, con i tre che sono destinati a salutare.

Calciomercato Milan, addio Samardzic: i rossoneri su un altro obiettivo

Lazar Samardzic è un pallino di Paulo Fonseca con il Milan che ha provato a strapparlo all’Udinese senza però avere successo. La strategia dei rossoneri era quella di arrivare agli ultimi giorni di mercato per avere uno sconto ma in queste ore l’Atalanta sta provando a chiudere per il serbo. Ora gli occhi del Milan sono su Manu Koné, giovane centrocampista del Borussia Moenchengladbach.

Il giovane mediano era considerato una possibile alternativa a centrocampo a Youssouf Fofana nel momento in cui la distanza tra Milan e Monaco per il nazionale transalpino era molto ampia. Nel caso in cui dovessero andare a buon fine le cessioni di Adli e Pobega però, il club meneghino sarebbe pronto ad un nuovo innesto in mezzo al campo con il classe 2001 in pole position.

Manu Koné piace molto però ad altre squadre che sono in costante contatto con il club tedesco per provare ad assicurarsi il suo cartellino. In Italia sia Napoli che Roma sono sulle tracce del calciatore che ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi appena concluse. La valutazione che il Borussia Moenchengladbach fa del suo cartellino è di circa 20 milioni di euro.

Piace molto anche Johnny Cardoso, mediano statunitense che il Betis però non sembra intenzionato a cedere. Il club spagnolo non vorrebbe perdere il centrocampista a stagione iniziata a meno di offerte sui 30 milioni di euro, una somma che il Milan non pare intenzionato a spendere.