Milan, ritorno di fiamma: da Monza il colpo giusto per il centrocampo

Il calciomercato del Milan non è ancora finito. L’uscita dei giocatori in esubero potrebbe riaprire le porte per un nuovo colpo

Il calciomercato del Milan può ancora regalarsi altre sorprese. Zlatan Ibrahimovic, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione di Youssouf Fofana, ha tenuto ancora una porta aperta per un possibile ulteriore colpo in entrata.

Lo svedese ha parlato chiaro, chiudendo di fatto alla possibilità di mettere le mani su un nuovo centravanti, dando fiducia a chi c’è in rosa e ai talenti del Milan Futuro, ma ha confermato l’interesse per Kone, che il Diavolo sta seguendo. Il giocatore era certamente un’alternativa a Youssouf Fofana e le possibilità di vederlo in rossonero adesso sono diminuite drasticamente, il suo nome, però, continua ad essere sul taccuino della dirigenza del Milan e chissà che prima della chiusura del mercato non ci possa essere un tentativo per acquistarlo.

Chiaramente serviranno le uscite di tutti gli esuberi. Oltre a Ballo-Toure e Divock Origi, il Diavolo è pronto a liberarsi di Pierre Kalulu, Tommaso Pobega e Yacine Adli. I due francesi e il centrocampista italiano non sono stati convocati, con Paulo Fonseca che ha voluto dare un segnale chiaro ai calciatori che faticheranno terribilmente a trovare spazio qualora dovessero rimanere. Questi ultimi giorni, dunque, serviranno per trovare loro una sistemazione.

Calciomercato Milan, a Monza c’è il centrocampista giusto: occhi su Bondo

E’ però l’eventuale addio di Ismael Bennacer – serve un’offerta da 40 milioni di euro – a poter aprire nuovi scenari, con Kone che potrebbe tornare prepotentemente di moda.

Attenzione, però, ad altre possibilità, come quella che può concretizzarsi sull’asse Milano-Monza. I rapporti d’altronde tra i duce club sono più che ottimi, per ovvi motivi, e negli ultimi giorni di calciomercato potrebbe tornare a scaldarsi la pista Bondo. Il centrocampista è da tempo sul taccuino del Diavolo e Moncada lo ha seguito più volte, anche prima di sbarcare in Brianza. Oggi il suo profilo è una possibilità, se dovessero esserci i giusti incastri. Bondo è un talento pronto ad esplodere, è un classe 2003 e proprio l’età è un fattore che gioca a suo favore. Il centrocampista, infatti, in caso di acquisto non andrebbe ad occupare uno slot della lista degli stranieri in Serie A, almeno in questa stagione. Attenzione dunque a Bondo se non per questa sessione di mercato, per le prossime.