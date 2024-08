Nuovo colpo: Ibrahimovic allo scoperto

Le ultime sul mercato del Milan: le parole di Zlatan Ibrahimovic, rilasciate in conferenza stampa, non lasciano dubbi

Il calciomercato del Milan non ̬ ancora finito. Lo dice Zlatan Ibrahimovic quando la creazione della squadra rossonera ̬ fatta. Lo svedese Рintervenuto in conferenza stampa, nel corso della presentazione di Youssouf Fofana Рha fatto il punto della situazione.

E’ evidente che il Milan sia riuscito a raggiungere tutti i propri obiettivi, completando di fatto l’organico con l’acquisto di Alvaro Morata che è andato a colmare il vuoto lasciato da Olivier Giroud e gli innesti di Pavlovic ed Emerson Royal che hanno migliorato il reparto difensivo. Ora Fofana è andato a completare il pacchetto dei centrocampisti, che aveva bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche.

Dalle parole di Zlatan Ibrahimovic, che non ha voglia di fermarsi il settimo giorno, quando in realtà Dio si riposò, si capisce che il calciomercato del Milan non è ancora del tutto chiuso. Se ci saranno le possibilità , si proverà a migliorare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

Il pensiero, chiaramente andrebbe subito all’attaccante, ma lo svedese ha altre idee in mente: “Con il Milan Futuro non vogliamo bloccare i talenti. Quando sono pronti, li vogliamo lanciare in prima squadra. Con 4 acquisti abbiamo raddoppiato le posizioni, ma noi siamo fiduciosi nei talenti. Torriani sarà vice di Mike per esempio, fino a quando non ritornerà Sportiello. Non abbiamo paura di lanciare i talenti. Di solito i giocatori si mandano in prestito ma a noi questa cosa non va bene perché non abbiamo il controllo. Ad oggi extra non servono perché altrimenti blocchiamo i talenti del Milan Futuro”.Â

Calciomercato Milan, Ibra dice non all’attaccante: ecco il possibile colpo

Spazio a Torriani, dunque, ma anche a Francesco Camarda o Mattia Liberali qualora il Milan di Paulo Fonseca ne dovesse avere bisogno. Ibrahimovic, dunque, chiude al possibile acquisto di Tammay Abraham, un’idea che si era fatta avanti nelle scorse settimane e chiaramente ad un nuovo portiere.

Torriani ha convinto tutti, così come Luka Jovic. C’era dello scetticismo sul serbo, che alla fine si è preso la nove e pian piano ha convinto Fonseca a credere in lui. Se dovesse arrivare un altro giocatore è probabile che sia a centrocampo. Ibrahimovic, d’altronde, ha confermato l’interesse per Kone, ma servono chiaramente delle uscite. Quelle di Yacine Adli e Tommaso Pobega, insieme a quella di Kalulu, appaiono programmate. Se dovesse andar via pure Ismael Bennacer, Kone potrebbe diventare realtÃ