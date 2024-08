Resta fino a gennaio ma la cessione è già concordata

In casa Milan si studiano le ultime mosse in uscita per questi giorni conclusivi della sessione di mercato: si pensa anche già a gennaio

Questa sessione estiva di mercato è ormai agli sgoccioli e tempo ancora di una manciata di giorni e non ci sarà più modo per le squadre italiane (e anche degli altri principali campionati europei) di mettere segno dei colpi in entrata oppure di formalizzare dei movimenti in uscita. Il Milan in questi giorni finali di agosto deve infatti cercare di liberarsi degli ultimi esuberi che sono ancora rimasti nel gruppo della prima squadra ma si pensa anche già al mercato di gennaio.

Facendo leva proprio sulla finestra trasferimenti invernale, il Milan sta pensando a trattenere nel suo organico un giocatore che da tempo è sempre stato ritenuto in uscita. Da qui a gennaio sarà testato e se riuscirà a ritagliarsi un ruolo utile al nuovo allenatore Paulo Fonseca del resto del gruppo sarà senza dubbio di aiuto altrimenti nulla fermerà una sua partenza nel mese di gennaio quando si avrà raggiunto la metà della stagione circa.

Il Milan ha deciso il futuro di un suo giocatore: permanenza fino a gennaio e poi possibile addio

Dopo gli arrivi di Morata, Pavlovic, Emerson e quello sempre più vicino di Fofana dal Monaco, il Milan negli ultimi giorni di mercato sarà ancora a lavoro per cercare di mettere a segno gli ultimi colpi in entrata e consegnare a mister Fonseca il gruppo al completo. Nel frattempo però tiene banco anche il tema sulle cessioni visto che nella rosa del Diavolo ci sono diversi elementi con la valigia in mano.

Tra questi pareva esserci anche Tommaso Pobega, centrocampista che ha ricevuto molti apprezzamenti nel corso dell’estate ma che alla fine dovrebbe restare in rossonero almeno fino al mercato di gennaio. Il mediano ex Torino e Spezia infatti è pronto a rimanere al Milan per giocarsi le sue carte e lottare per un posto.

La concorrenza però è forte e non sarà semplice giocare con continuità. Per tale motivo Pobega e la società sono d’accordo che se il suo spazio dovesse essere ancora molti ridotto come nel corso della gestione Pioli, a gennaio il suo addio sarebbe inevitabile e il Milan potrebbe andare su un nuovo profilo per sostituirlo.