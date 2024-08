Ritorno Vettel in Formula Uno, finalmente arriva l’annuncio

Da alcuni giorni si vocifera con insistenza di un possibile ritorno di Sebastian Vettel in Formula 1: ecco le ultime novità

Nel 2022 una leggenda del mondo della Formula 1 come Sebastian Vettel ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalle corse. Per tantissimi tifosi ed appassionati di motori questa notizia è stata molto triste visto che il tedesco era uno dei più talentuosi piloti del pianeta ed era davvero tanto apprezzato anche per le sue doti umane, soprattutto qui in Italia dopo i suoi anni alla guida della Ferrari. L’età va avanti per tutti e il pilota è arrivata cosi a questa decisione.

La carriera di Vettel d’altronde parla per lui: sono quattro i titoli Mondiali vinti e tutti consecutivamente tra il 2010 e il 2013 alla guida della Red Bull. In seguito è poi passato al volante del Cavallino Rampante dal 2015 al 2020, una scelta che lo ha reso uno dei piloti più amati nel nostro Paese. Prima di chiudere la carriera in Aston Martin nel 2022. Sebastian è stato uno dei più talentuosi e ben voluti e ora tanti tifosi sperano che possa tronare sui suoi passi e scegliere di tornare in pista.

Vettel, parole a sorpresa riguardo il ritorno

Nelle ultime ore si sono rincorse sempre di più le voci su di un possibile ritorno di Vettel in Formula 1. Queste indiscrezioni vedevano la scuderia di Audi interessata a comporre un team di predominanza tedesca e dopo aver preso Nico Hulkenberg per il team Sauber (che dal 2026 sarà appunto Audi) sembrava possibile una possibile coppia tutta tedesca.

In tal senso avevano creato alcune illusioni le parole di Helmut Marko che sembravano poter confermare questo scenario per la gioia di milioni di fan. Il consulente della Red Bull ha però di recente abbassato il tiro con delle dichiarazioni fatte per chiarire che intendesse un discorso più generico sui piloti della Germania.

Ai microfoni del media teutonico F1-Insider, Marko ha chiarito che non si riferiva solo a Vettel ma a tutti i piloti tedeschi come anche Schumacher jr: “Non è un segreto che Sebastian abbia chiesto a uno o due top team informazioni sugli abitacoli liberi mentre per quanto riguarda l’Audi ho parlato sostanzialmente dell’impatto positivo che avrebbe un pilota tedesco e ho fatto riferimento anche a Mick Schumacher. Apparentemente questo nome è stato dimenticato dalla stampa”.

Insomma Marko ha calmato le acque e il ritorno di Seb in Formula Uno non è cosi vicino come tutti pensavano.