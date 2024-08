Via libera Juventus, il colpo ora è ad un passo

Il calciomercato bianconero s’infiamma e Thiago Motta è pronto ad accogliere un grande colpo: ecco l’incastro perfetto

Tra meno di due settimane ormai la sessione estiva di calciomercato chiuderà ufficialmente i battenti ed uno dei club pronto a riservare maggiori sorprese ai suoi tifosi è sicuramente la Juventus. I bianconeri, infatti, stanno lavorando su più fronti per garantire a Thiago Motta una rosa all’altezza della situazione.

Koopmeiners era e rimane il grande sogno a centrocampo: il prezzo del cartellino è elevatissimo (si parla di 55-60 milioni di euro) ma Giuntoli è pronto a fare un grande sacrificio per comporre una mediana da sogno con Douglas Luiz e Khèphren Thuram. Allo stesso modo la dirigenza torinese sta continuando ad attendere novità sul fronte Pierre Kalulu. Il difensore del Milan non è più una priorità per il club rossonero che ha già trovato un accordo di massima con la Juventus per il passaggio dell’ex Lione alla corte di Motta. Kalulu, però, sembrerebbe ancora poco convinto.

Ci sarà dunque da attendere anche se la Juventus ha imposto una deadline a stretto giro che costringerà il francese a prendere una decisione nelle prossime ore: la sensazione è che alla fine sarà addio, da capire se in direzione Torino o altrove. Ad ogni modo la rosa a disposizione di Thiago Motta ha ancora una carenza che sembra stia per essere colmata in via ufficiale: occhio al grande colpo in attacco.

Juve, ci siamo: affare fatto

Sembra proprio che Thiago Motta possa iniziare a festeggiare. Perché il prossimo colpo della Juventus sarà uno dei talenti che in Serie A ha incantato nell’ultimo anno e che il club di Torino ha cerchiato in rosso da tempo. Si parla di Nico Gonzalez, gioiello di proprietà della Fiorentina e promesso sposo dei bianconeri. Il 26enne argentino è in scadenza nel 2028 ma l’accordo tra le parti è ormai prossimo.

Nelle scorse ore il club di Rocco Commisso ha ufficialmente chiuso, in prestito con obbligo di riscatto, l’operazione Gudmundsson. L’attaccante islandese, che per mesi è stato corteggiato dall’Inter, alla fine ha scelto di approdare a Firenze dove si ritroverà a rimpiazzare proprio Nico Gonzalez. Il talento sudamericano si avvicina quindi a grandi passi alla cessione, è solo questione di comprendere quale sarà la formula che porterà alla fumata bianca tra le dirigenza viola e quella bianconera.

Giuntoli spingerebbe per un prestito oneroso con obbligo di riscatto, la Fiorentina a monetizzare invece immediatamente: la valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro. A questo punto i prossimi giorni saranno certamente decisivi per definire il passaggio del classe ’98, già rimpiazzato da Gudmundsson a Firenze e desideroso di fare il grande salto in maglia bianconera.

Tra l’altro l’argentino non è stato nemmeno convocato da Palladino per la prima sfida di campionato contro il Parma. L’ennesimo affare tra due club acerrimi rivali in campo e sugli spalti, ma conclamati alleati in sede di mercato. Dopo Bernardeschi, Vlahovic e Chiesa – solo per citarne alcuni – adesso è il momento di Nico Gonzalez: l’attacco bianconero rischia di far paura alle altre big nella corsa Scudetto.