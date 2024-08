Annuncio ufficiale, resta al Milan: spazzato via ogni dubbio

Le sue parole non lasciano dubbi. Sarà al centro del progetto del Milan anche in questa stagione dopo un anno non certo esaltante

Non ha vissuto proprio una stagione esaltante, ma c’è il Milan nel suo futuro. Il club rossonero ha sempre ritenuto centrale nel suo progetto, convinto che possa dare molto di più con l’arrivo di un nuovo allenatore. Il Milan così lo ha tolto dal mercato e sta pensando a piazzare tanti altri elementi che invece sono considerati in esubero.

Il primo della lista è certamente Yacine Adli, che ha già rifiutato diverse proposte, ma è stato scaricato da Paulo Fonseca, che non lo ha convocato per la prima giornata di Serie A, contro il Torino. Era in tribuna a guardare la partita, ma il portoghese lo ha messo alla porta, al pari di Tommaso Pobega, che non rientra più nei piani del Diavolo. L’italiano può restare nel nostro campionato. Dal Torino al Genoa, passando per Udinese e Fiorentina e Bologna sono diverse le squadre che hanno chiesto informazione per il giocatore.

Il centrocampista del Milan, dunque, rischia di cambiare volto nelle ultime ore di mercato perché – lo ricordiamo – anche Ismael Bennacer può fare le valigie, direzione Arabia Saudita, se dovesse arrivare una proposta da 40 milioni di euro. In questo caso potrebbe arrivare un nuovo centrocampista e Kone sarebbe l’indiziato numero uno a sostituire l’algerino.

Calciomercato Milan, lui non va via: Musah non ha dubbi

Le certezze oggi a centrocampo sono dunque Tiijani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek e ovviamente Youssouf Fofana. Ma c’è anche un altro elemento che non lascerà il Milan, nonostante una stagione, quella passata, per nulla convincente.

Stiamo parlando di Yunus Musah, cercato da diverse squadre, come il Napoli, ma il Diavolo non ha alcuna intenzione di cederlo. Il Milan è convinto che con Paulo Fonseca possa finalmente spiccare il volo. Il giocatore in un’intervista a The Athletic, ha così confermato che non si muoverà dal Milan: “Mi vedo qui in questa stagione, il direttore non mi ha cacciato (ride, ndr). Quindi resterò qui e voglio lavorare sodo per giocare molte partite ed essere davvero incisivo”. Parole chiare e già sabato Musah ha dimostrato di poter essere utile alla causa. Il suo ingresso in campo è stato, infatti, più che positivo e non solo per l’assist per Noah Okafor.