“Fuori ruolo”, la mazzata per Fonseca è durissima

Arriva la prima mazzata durissima per Paulo Fonseca dopo il mezzo passo falso contro il Torino al debutto in campionato: “Fuori ruolo”

Non buona la prima per il Milan di Paulo Fonseca, vedendo come sono andate le cose sabato sera contro il Torino. Nel 2-2 acciuffato in rimonta c’è da salvare solo la reazione avuta dagli uomini del tecnico portoghese che – grazie ad un discreto forcing in cui hanno fatto intravedere le proprie qualità – sono riusciti a pervenire al pareggio solo nei minuti di recupero. Fin lì c’era stato poco o nulla di positivo da salvare con il Torino che è stata ad un passo da una clamorosa vittoria.

Diversi mugugni da parte dei 70mila di San Siro. I tifosi hanno gremito lo stadio nonostante la partita sia andata in scena a metà agosto e in genere si è fuori per le vacanze in questi periodi. Non sono mancati diversi fischi rivolti ai giocatori e alcuni, i primi, anche per il tecnico. Dovrà lavorare molto l’ex Roma con il materiale che la società gli ha messo a disposizione. Di sicuro alcune scelte hanno fatto discutere molto sia sui social sia gli addetti ai lavori.

Fonseca “bastonato”, ecco le prime critiche dopo il pari all’esordio!

Prima di tutto quella di schierare Saelemaekers come esterno di difesa. Non è piaciuta nemmeno la prestazione di Ruben Loftus-Cheek nei due in mediana. Proprio sulla posizione dell’ex Chelsea si è dibattuto a lungo. Un noto e grande ex del Milan, Massimo Ambrosini, ha analizzato la prestazione dei rossoneri nel post-partita di DAZN, dove da qualche anno fa l’opinionista. Il giudizio sul tecnico è impietoso e sa subito di bocciatura per Fonseca.

Sotto la lente d’ingrandimento è finito il ruolo del classe ’96. Queste le parole dell’ex centrocampista: “Da mediano ha inciso poco. Non ha fatto bene né in fase offensiva né difensiva, non è stato abile a fare la differenza in nessuna zona del campo. Secondo me il suo ruolo, dove sa essere più incisivo, è spostato più avanti”.

Tradotto tra le righe, Ambrosini ha fatto intendere come l’inglese sia stato schierato fuori ruolo. Loftus-Cheek rende meglio da trequartista puro, alle spalle della punta, se il modulo deve essere il 4-2-3-1. Altrimenti può essere schierato tranquillamente anche da mezzala nel 4-3-3, come dimostrato nella sua prima stagione in serie A con Pioli, conclusa con sei reti.