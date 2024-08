Ibrahimovic se ne è accorto: è necessario un altro colpo, già scelto il nome

Dopo il brutto pari contro il Torino Ibrahimovic torna alla carica: ecco l’ultimo colpo per potenziare la rosa del Milan

“Dio il settimo giorno si è riposato, io se non sarò stanco continuerò”, ha detto qualche ora fa Zlatan Ibrahimovic che dopo aver firmato in prima persona il colpo Fofana adesso è focalizzato su quello che potrebbe essere un’ulteriore grande affare che i tifosi del Milan attendono con ansia.

Una sessione estiva di calciomercato che di notizie positive ne ha portate eccome, nomi di grande livello e prospettiva che sicuramente daranno una mano ad un gruppo già forte a fare meglio rispetto ad un anno fa. Da Alvaro Morata, che è andato già a segno all’esordio subentrando a gara in corso contro il Torino, passando per Pavlovic, Emerson Royal e appunto Fofana, l’ultima perla che si è vestita di rossonero e che in molti in Europa avevano puntato.

Dopo la prestazione con più ombre che luci contro gli uomini di Vanoli, è riemersa la necessità di continuare a puntare rinforzi per un settore del campo in particolare. Si tratta della mediana, che ha visto in netta difficoltà Loftus-Cheek e Bennacer e che a questo punto potrebbe vedere aggiunto un nuovo volto. Un calciatore giovane, di enorme talento che ad Ibrahimovic piace tantissimo. E lo stesso svedese, a distanza, ha speso parole al miele per lui: l’assalto della dirigenza di Via Aldo Rossi sembra essere solo questione di ore.



Sorpresa a centrocampo: Ibra fa il bis

Con Yacine Adli e Tommaso Pobega che nei prossimi giorni potrebbero finire per lasciare definitivamente Milanello, l’idea di regalare a Fonseca un nuovo centrocampista è sempre più viva nei pensieri dei dirigenti rossoneri. Un nome in particolare che per qualcuno era solo un’alternativa a Fofana, potrebbe finire per vestire la maglia del Milan entro fine agosto.

Si parla di Manu Koné, 23enne nazionale francese da tre anni e mezzo protagonista con il Borussia Monchengladbach con cui resta sotto contratto fino all’estate 2026. Un centrocampista dinamico, perlopiù difensivo, in grado di recuperare una quantità impressionante di palloni e di fare filtro. Caratteristiche che, a parte Fofana, nessuno degli attuali interpreti a disposizione di Fonseca sembra avere.

La ‘Bild’ ha recentemente riportato di un’offerta da 16 milioni di euro da parte del ‘Diavolo’, a fronte di una richiesta da 25. Una distanza importante che con uno sforzo potrebbe venire colmata, magari raggiungendo l’accordo per la firma a metà strada. La cosa certa è che Koné rimane una priorità per la società di Cardinale, pronta a puntare forte sul classe 2001 reduce da 25 presenze con 2 gol e 2 assist vincenti nell’ultima annata con il club tedesco.