Il Milan pesca dall’Ajax: nel mirino un 2005

Il Milan può prendere un giovane talento dall’Ajax, nel mirino è finito un classe 2005 che potrebbe far molto comodo

Youssouf Fofana è stato probabilmente il colpo che chiuderà il mercato del Milan. Quel che potrebbe succedere è l’uscita di Ismael Bennacer che potrebbe dare margine di manovra in entrata per puntare su Manu Kone. Ma è chiaro che, visto il mercato che sta quasi per volgere al termine, non è un’operazione avvita. Manca l’offerta capace di convincere il club rossonero.

E dunque, in questi ultimi giorni il Milan potrebbe puntare su giocatori giovani da integrare nella prima squadra. E’ ciò che si è augurato Zlatan Ibrahimovic, che ha sottolineato che gli elementi del Milan Futuro potrebbero mettersi in mostra ed essere ‘promossi‘ tra i big. Il club rossonero, inoltre, sta seguendo un profilo molto interessante per il centrocampo.

Si tratta di Silvano Vos, centrocampista centrale classe 2005 attualmente in forza all’Ajax. Potrebbe andar via in questi ultimi giorni, non rientra nei piani di Francesco Farioli e ha voglia di una nuova esperienza. Inoltre, il club olandese vuole anche alleggerire il monte ingaggi. Il Milan rappresenta una possibilità concreta, sa bene che però deve presentare un’offerta per prelevarlo a titolo definitivo.

Milan, chi è Silvano Vos: il nuovo obiettivo per il centrocampo

Silvano Vos nasce come mediano davanti alla difesa, ha un contratto con l’Ajax valido fino al 30 giugno 2028. L’anno scorso ha collezionato 34 presenze tra prima e seconda squadra, giocando anche alcune partite in Europa. La scorsa stagione non è stata per niente semplice per gli olandesi, che per ripartire hanno deciso di puntare su Farioli.

Vos non rientra nei piani del tecnico italiano, si è già fatto avanti il Reims che avrebbe richiesto all’Ajax il prestito del giocatore. Un’opzione non molto gradita, visto che vorrebbero cederlo a titolo definitivo. Per il Milan si tratta di un’occasione interessante, visto che avrebbe tutto il tempo per crescere alle spalle di Fofana, Reijnders e Loftus-Cheek.

Nel frattempo, una volta acquistato, potrebbe essere aggregato al Milan Futuro per avere spazio ogni settimana e prendere confidenza con il calcio italiano. Vos, d’altra parte, si ritiene pronto per il grande salto e ha già accumulato esperienza con l’Ajax. In patria è stato già paragonato a Clarence Seedorf, uno di quelli che – per usare un eufemismo – in rossonero ha fatto discretamente bene. Non resta che attendere, il Milan deve avanzare la sua proposta.