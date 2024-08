La scelta di Fonseca spazza via ogni dubbio: se ne vanno in tre

Tre giocatori sono destinati a lasciare Milanello: la decisione presa dall’allenatore portoghese è un segnale molto chiaro di ciò che dovrebbe succedere a breve.

La partita Milan-Torino ha dato anche delle indicazioni anche in chiave calciomercato. Ci sono state alcune esclusioni che rappresentano una prova tangibile della scelta fatta da Paulo Fonseca e società per la nuova stagione.

Accanto al nuovo acquisto Youssouf Fofana, in tribuna a San Siro c’erano anche Pierre Kalulu, Yacine Adli e Tommaso Pobega. Sono tre giocatori sul mercato che il club rossonero conta di vendere in quest’ultima fase della sessione estiva. Come dichiarato dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, hanno delle richieste e non ha escluso che possano lasciare Milanello a breve: “Se vogliono rimanere, siamo contenti. Se vogliono provare nuove esperienze, li accontenteremo“. Da dire che anche per una questione di liste servirebbe vendere almeno i due francesi.

Kalulu, Adli e Pobega: quale futuro?

Per quanto riguarda Kalulu, non è un segreto che il Milan abbia raggiunto un accordo con la Juventus: prestito oneroso da 3-3,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 14 milioni, bonus da 3 milioni e percentuale del 10% sulla futura rivendita. Una formula che non convince il giocatore, che preferisce un trasferimento che preveda un obbligo di riscatto o direttamente a titolo definitivo.

La Juve è in attesa ed è un po’ spazientita. Per l’ex Lione c’è stato anche un sondaggio da parte dell’Atalanta e non mancano delle richieste dall’estero. Il Diavolo valuta il cartellino 20 milioni, cifra che consentirebbe di mettere a bilancio una buona plusvalenza. Il difensore era arrivato a Milano a “parametro zero” nel 2020, con un costo di 1,19 milioni tra commissione all’agente e contributo FIFA dovuto al Lione per la formazione del calciatore.

Per quanto riguarda Adli, si era ipotizzato un possibile inserimento come contropartita tecnica nell’operazione che avrebbe potuto portare Lazar Samardzic in rossonero, ma la trattativa con l’Udinese non è mai decollata. Per l’ex Bordeaux sono arrivate richieste da Premier League, Ligue 1, Saudi Pro League e Qatar Stars League. Potrebbero bastare circa 12 milioni per assicurarsi il suo cartellino. Il Milan aveva investito 8,5 milioni per comprarlo nel mercato estivo 2021, il costo è stato in parte ammortizzato e quindi si può fare una discreta plusvalenza a bilancio.

Pobega è cresciuto nel vivaio rossonero, dunque una sua cessione può portare una plusvalenza piena. Genoa, Bologna e Fiorentina sono interessate al suo acquisto. Anche in questo caso, il Diavolo può arrivare a incassare circa 12 milioni. Non rimane che attendere aggiornamenti.