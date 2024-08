Lo vogliono al posto di Jovic, ha già convinto i tifosi

La partita d’esordio in campionato ha visto il Milan pareggiare in extremis contro il Torino dopo una prestazione non sufficiente degli uomini di Paulo Fonseca.

Nel mirino dei tifosi sono finiti diversi calciatori tra cui Luka Jovic che era stato premiato con una maglia da titolare per la sfida contro i granata.

L’attaccante serbo non ha disputato una buona partita con il Milan che ha cambiato marcia nel momento in cui è entrato in campo Alvaro Morata. Già in occasione della partita di Parma sarà con ogni probabilità lo spagnolo a guidare l’attacco della squadra di Paulo Fonseca con Jovic destinato alla panchina. Nel frattempo arrivano le critiche via social da parte dei tifosi del Milan che vorrebbero un altro attaccante al posto dell’ex Fiorentina ed un nome è più forte degli altri, anche in virtù delle ultime buone prestazioni.

Calciomercato Milan, i tifosi vogliono una nuova punta al posto di Jovic

La prestazione deludente di Luka Jovic ha portato i tifosi del Milan ad invocare il nome di Francesco Camarda. La volontà del tifo rossonero è quella di vedere più spesso il centravanti classe 2008 in prima squadra, in particolare dopo la doppietta messa a segno proprio nella giornata di sabato in Coppa Italia di Serie C contro il Novara.

In questo inizio di stagione il giovane attaccante sarà aggregato con costanza nel Milan Futuro di Daniele Bonera ma le prime prestazioni fornite dal giovane gioiello fanno ben sperare società e tifosi. Non è da escludere che la punta possa essere inserita gradualmente nella prima squadra se dovesse continuare a convincere in questa maniera, soprattutto nel caso in cui non dovesse giungere un altro attaccante in sede di mercato.

Il Milan ha seguito a lungo Tammy Abraham della Roma con il centravanti inglese che però viene valutato circa 30 milioni di euro dai giallorossi e per il momento non c’è apertura alla cessione in prestito. Se le cose non dovessero cambiare sarà Jovic l’alternativa a Morata almeno per la prima parte di stagione con Camarda pronto ad essere chiamato in causa.

Nel frattempo il mercato del Milan continua sul fronte uscite. Kalulu, Adli e Pobega, non convocati in occasione dell’esordio in campionato contro il Torino dovranno trovare a breve una nuova sistemazione. Tre cessioni che potrebbero portare in casa rossonera un tesoretto da reinvestire in sede di mercato negli ultimi giorni di agosto.