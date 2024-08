Milan, la scelta è fatta: cessione ancora possibile

Cessione ancora possibile in casa Milan: il club rossonero ha scelto, sarà quindi addio per il big, ecco tutti i dettagli

Il Milan con l’arrivo di Youssouf Fofana, con ogni probabilità, ha chiuso il mercato in entrata. Il resto dipenderà dalle cessioni, anche se l’ideale per Paulo Fonseca sarebbe avere a disposizione un altro centravanti. Il match contro il Torino è svoltato con l’entrata di Alvaro Morata e c’è un motivo per il quale il tecnico portoghese nelle scorse settimane ha chiesto l’acquisto di Tammy Abraham.

Contro i granata le cose non sono andate come previsto, i rossoneri hanno mostrato una certa fragilità in fase difensiva che ha condizionato di molto la gara. Troppo vulnerabile sugli esterni con l’assenza di Theo Hernandez e nella zona centrale, dove i centrocampisti sono stati incapaci di partecipare attivamente alle azioni degli avversari.

E in più, bisogna tenere in considerazione che Rafael Leao, Pulisic e Chukwueze dovrebbero sacrificarsi di più per sostenere al meglio il gioco offensivo di Fonseca. Non è semplice, inoltre chi ha composto il centrocampo nel primo tempo non è stato all’altezza, ovvero Ruben Loftus-Cheek e Ismael Bennacer. Quest’ultimo è finito nella lista dei giocatori cedibili dopo l’arrivo di Fofana.

Milan, Bennacer destinato alla cessione

Il campionato è iniziato in anticipo e il Milan ha ancora bisogno di tempo di assestarsi, mettendo in condizione chi è rientrato dagli impegni in Copa America e all’Europeo. Ma Fonseca ha già le idee chiare su come comporre il centrocampo della prossima stagione, che sarà ovviamente a due, con Fofana e Reijnders titolari. Una decisione forte, che mette praticamente fuori Bennacer.

Il centrocampista algerino aveva ricevuto delle richieste dall’Arabia Saudita, ma non è arrivata una proposta ufficiale al Milan. E’ finito nella lista dei giocatori cedibili, l’ideale per il club rossonero sarebbe incassare i 50 milioni di euro cash della clausola. Ma le cose possono non andare secondo i piani e infatti non è escluso che possa andar via per una cifra inferiore.

A Bennacer farebbe piacere restare al Milan con un ruolo da protagonista, ma le sue prestazioni di ritorno dall’infortunio hanno lasciato molto a desiderare. Con Fonseca, inoltre, potrebbe trovare meno spazio del previsto. Le porte per un addio sono aperte, anche negli ultimi giorni di mercato. Ed è possibile anche che il club rossonero si decida successivamente a puntare su Manu Kone del Borussia Monchegladbach.