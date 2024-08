@ML – Kalulu-Juve, colpo di scena: gli aggiornamenti

Il futuro Pierre Kalulu è diventato ormai un tormentone. Il difensore non ha ancora scelto e il suo futuro è sempre più un enigma

Pierre Kalulu tiene sulle spine la Juventus. I bianconeri sono infastiditi dell’atteggiamento del francese: il difensore dopo aver trovato un accordo economico con il club, lo ha, infatti, messo in ‘attesa’. Da Torino, fino a qualche ora fa, c’era sempre più la convinzione che il giocatore non sarebbe arrivato, ma la porta non era stata totalmente chiusa. Ora qualcosa è cambiata nuovamente.

La Juventus, però, allo stesso tempo, ha iniziato a guardarsi attorno alla ricerca di altri profili, che possano completare il reparto arretrato. Una ricerca per nulla facile visto che i bianconeri vorrebbero regalare a Thiago Motta un centrale alle stesse condizioni pattuite con il Milan per Kalulu. Ricordiamo, infatti, che i due club avevano trovato un accordo sulla base di un prestito oneroso a 3,5/4 milioni di euro con riscatto fissato a 14 milioni di euro, più 3 milioni di bonus e una percentuale (il 10%) su un’eventuale rivendita.

Accordo totale, ma il via libera per il trasferimento a Torino, Kalulu non l’hai mai dato. Come detto, il francese si è preso del tempo, confrontandosi con il suo entourage, Fonseca e Thiago Motta. Proprio la chiacchierata con l’ex Bologna ha di fatto bloccato l’affare, perché Kalulu avrebbe desiderato maggiori garanzie di giocare. Garanzie che non sono arrivate, nonostante l’apprezzamento tecnico.

Calciomercato Milan, futuro Kalulu: la svolta

Così Kalulu ci sta ancora pensando, ma la porta alla Juventus non è stata totalmente chiusa e gli ultimi contatti avuti lo hanno riavvicinato nuovamente ai bianconeri.

Anche perché da Bergamo non sono andati oltre al sondaggio e anche l’Atalanta non può garantirgli una maglia da titolare. C’era anche la possibilità di altre piste, come quella che lo porterebbe al Bologna o all’estero. Kalulu, infatti, è apprezzato in Premier League e in Bundesliga (Stoccarda). Ci sarebbe inoltre un’ulteriore ipotesi, quella di una permanenza in rossonero. Ma Kalulu ad oggi è uno dei due indiziati, insieme a Yacine Adli, ad essere tagliati dalla lista degli stranieri, ma nel calciomercato, si sa, le cose cambiano in fretta, e un eventuale addio di Malick Thiaw, rimescolerebbe le carte, con il difensore che potrebbe tornare a giocarsi un posto con gli altri compagni di reparto. Uno scenario oggi improbabile, anche perché Kalulu è tornato – come detto – più vicino alla Juve, che conta di chiudere entro domani.