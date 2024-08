Verstappen lo ha rivelato a tutti, è pronto a dire no

Un clamoroso annuncio spiazza i tifosi: Max Verstappen lo ha detto davvero, no categorico del campione del mondo

Un triennio da incorniciare con altrettanti titoli mondiali meritatamente conquistati. Adesso Max Verstappen sta probabilmente vivendo l’annata più difficile della sua carriera. Da campione del mondo in carica, alla guida di una RB20 tutt’altro che perfetta, tallonato dal McLaren e Mercedes apparse spesso e volentieri superiori.

Ma il campione olandese, che prima della pausa estiva ha accumulato un vantaggio di ben 78 punti su Norris secondo, guarda con ottimismo al prosieguo del campionato. Un’ambizione che Max non metterà mai da parte, la voglia di primeggiare come già accadeva da giovanissimo sui kartodromi di tutto il mondo. Adesso tutto si è amplificato, adesso i riflettori di milioni di tifosi non possono che essere rivolti su di lui.

La Red Bull potrebbe salutarlo nel 2026, si vocifera di un assalto già minuziosamente programmato da Toto Wolff, pronto a fare follie pur di portarlo in Mercedes. Intanto Max si è lasciato andare ad un annuncio che ha lasciato di stucco i suoi tifosi e non solo. Qualcosa di personale, che ha a che fare col papà Jos e con il suo futuro: la rivelazione è decisamente inaspettata.

Rivelazione pazzesca: Max Verstappen ha detto no

Max Verstappen è uno dei tanti figli d’arte che su quattro ruote vi è letteralmente nato e cresciuto. Suo padre Jos, che approdò in Formula 1 nel 1994, fu compagno di un certo Michael Schumacher alla Benetton Ford. Un forte legame di amicizia tra le due famiglie, con Max e Mick che hanno passato più di qualche vacanza insieme.

La carriera di Jos non decollò mai e così si dedicò anima e corpo affinché suo figlio Max riuscisse lì dove lui aveva fallito: realizzare il sogno di diventare campione del mondo. Un educazione tosta quella imposta all’attuale pilota della Red Bull che a 26 anni ha già tre titoli mondiali in tasca ed un quarto che arriverà, salvo colpi di scena, il prossimo dicembre. Proprio il tema della paternità è tornato in auge anche per Super Max, una domanda che gli è stata posta da ‘RTBF’ riguardo a quello che sarebbe il suo eventuale comportamento nei confronti di un figlio.

Lo spingerebbe a correre? Sarebbe un papà rigoroso come Jos? In tal senso Max non ha avuto il minimo dubbio nel distaccarsi da questa visione che, per qualcuno, pareva invece assai scontata. “Difficile dirlo, bisognerebbe capire quanto è bravo. Se avrà talento lo aiuterò, in generale incoraggerei mio figlio a scegliere ciò che ama di più. Ma gli consiglierei soprattutto di non intraprendere una carriera nel motorsport“, la battuta dell’olandese che con una risata ha chiuso il discorso. Non è quindi detto che, in caso di paternità, Max seguirà le orme di Jos spingendo suo figlio a brillare nel mondo dei motori. In futuro, chi vivrà vedrà.