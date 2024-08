Addio Milan ad un passo, cessione a sorpresa: resta in Serie A

Non è tra gli esuberi, ma nei prossimi giorni potrebbe lasciare il Milan per giocare altrove. Il punto della situazione

Non è tra i giocatori con su il cartello ‘vendesi’, ma nei prossimi giorni potrebbe fare le valigie e lasciare il Milan. Paulo Fonseca, d’altronde, è stato chiaro e le scelte fatte contro il Torino non lasciano alcun dubbio.

Il tecnico portoghese ha escluso Pierre Kalulu, ormai ad un passo dalla Juventus, ma non solo. Oltre al francese, l’ex Lille ha lasciato fuori dalla lista dei convocati anche Yacine Adli e Tommaso Pobega. I due centrocampisti sono sul mercato e diverse squadre hanno chiesto informazione per loro. Il francese, però, al momento ha rifiutato tutte le offerte, arrivate soprattutto dal Medio Oriente. Per l’italiano si fa strada l’ipotesi Serie A: dopo il Genoa, anche il Bologna ha chiesto informazioni, ma attenzione all’idea Monza o ad un ritorno al Torino.

I tre calciatori sono dunque con la valigia in mano, anche se fino a questo momento si sono allenati con il resto del gruppo. Situazione completamente diversa, invece, quella di Fode Ballo-Toure e Divock Origi. Il terzino può restare nel calcio che conta, visti gli interessamenti dalla Premier League e la Ligue 1. Per l’attaccante, pronto a rescindere il proprio contratto, si prospetta, invece, un’avventura nella Major League Soccer, negli Stati Uniti, o nella Pro Saudi League, in Arabia Saudita.

Milan, un nuovo addio: Terracciano in Serie A

E’ stato convocato da Paulo Fonseca, ma la sua esclusione non è certo passata inosservata. Contro il Torino, il tecnico portoghese ha lasciato fuori Theo Hernandez, per le stesse motivazioni, che lo hanno spinto a non schierare dal primo minuto Reijnders, Morata e Pavlovic (Un rientro alla base troppo in prossimità della partita, rispetto ai compagni che erano volati in America).

A stupire, chiaramente, non è stata l’assenza del terzino francese, bensì la scelta sul sostituto. In estate sulla sinistra è stato impiegato Terracciano, che contro i granata, invece, si è accomodato in panchina. Al suo posto non ha giocato Jimenez, ma Alexis Saelemaekers. Una decisione che fa capire quanto l’ex Verona sia ai margini del progetto di Paulo Fonseca. Il terzino italiano può così fare le valigie, andando a giocare in prestito altrove. In Serie A piace a tante squadra, ma nelle ultime ore a far sul serio è stato il Como, che può prelevarlo in prestito.