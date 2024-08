Affare in chiusura, il Milan sta finalmente per risolvere un problema

Il Milan sta trovando una soluzione per risolvere un problema relativo a un esubero: la cessione è solo questione di tempo

Sono diverse le operazioni che deve concludere il Milan prima della chiusura del mercato. Diversi rumors portano alla cessione di Ismael Bennacer, centrocampista finito nel mirino di alcuni club dell’Arabia Saudita e fuori dai piani di Paulo Fonseca. L’arrivo di Youssouf Fofana è la conferma di quanto non sia più imprescindibile per i rossoneri.

Inoltre, il Milan potrebbe anche cedere Yacine Adli e Tommaso Pobega in questi ultimi giorni di mercato. Servirà fare presto per non restare con qualcuno di sgradito sul groppone, anche se tutti i top club della Serie A hanno degli esuberi da piazzare. In attesa di capire come si presenterà la squadra di Fonseca a Parma senza Alvaro Morata, c’è un’operazione che sta andando in porto.

Sembrava impossibile, ma alla fine il Milan sta concludendo la sua cessione. Mentre Divock Origi è stato completamente scaricato anche gratis per liberarsi dell’ingaggio oneroso e nessuno si è ancora fatto avanti, il club rossonero sta procedendo con l’addio di Fodé Ballo-Touré. Il terzino senegalese è da tempo fuori dai piani del club rossonero e stavolta andrà via a titolo definitivo.

Milan, vicinissimo l’addio di Ballo-Touré

Fodé Ballo-Touré a breve lascerà il Milan, andrà al Saint-Etienne dove firmerà un contratto triennale. Tornerà in Francia dopo tre anni e si accaserà in uno dei club più importanti della storia del calcio francese. L’ultima stagione, passata in prestito al Fulham, non è stata per niente esaltante. Sono state soltanto otto le presenze collezionate tra Premier League ed EFL Cup, per un totale di 224′.

Il Milan dovrebbe incassare circa un milione di euro dalla cessione di Ballo-Touré. Era arrivato come il giocatore prescelto per essere il vice-Theo Hernandez, un ruolo non proprio semplice da ricoprire. E infatti in alcune circostanze è rimasto fuori, con Pioli che ha adattato Florenzi a sinistra.

Non tutte le ciambelle nascono col buco, quello di Ballo-Touré è stato un acquisto fatto per necessità e perché difficilmente si trovano giocatori capaci di restare a lungo in panchina. Il titolarissimo è e sarà sempre Theo, dunque trovare chi si adatta giocando poco è complicato. Contro il Parma ha giocato Saelemaekers e un’altra soluzione è Davide Bartesaghi. Probabilmente in quella posizione non arriveranno altri giocatori e già col Parma dovrebbe rientrare Theo.