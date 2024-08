Briatore ribalta il mondo della F1, l’annuncio sgancia la bomba

Flavio Briatore potrebbe rivoluzionare il mondo della Formula 1. Il suo annuncio ha lasciato tutti senza parole. Ecco cosa ha detto l’imprenditore piemontese.

Flavio Briatore è tornato in Formula 1 dopo tanti anni per risollevate le sorti della Alpine. La scuderia francese lo ha richiamato per la terza volta, sperando di ottenere nuovamente gli stessi risultati del passato. In due momenti diversi, infatti, Briatore è riuscito a portare la casa francese alla vittoria del mondiale, prima con Michael Schumacher e poi con Fernando Alonso. All’epoca, la Renault poteva permettersi un motore molto potente, ma questa volta Briatore deve fare i conti con una situazione particolarmente critica.

I contrasti interni, un progetto poco esaltante e un motore mediocre hanno spinto i vertici di Renault ad affidarsi nuovamente all’imprenditore italiano, ma stavolta il processo che potrebbe portare i francesi a vincere un mondiale di Formula 1 potrebbe essere più lungo. La strada è tortuosa e Flavio Briatore sta già provando a modificare l’assetto della sezione sportiva di Alpine, ma ci vorrà tempo prima di vedere dei risultati positivi. Intanto, alcune dichiarazioni di Briatore hanno sorpreso tutti, ecco cosa ha detto.

Briatore su Piastri: “Può vincere il mondiale nel 2025”

Flavio Briatore ha parlato dell’attuale situazione in Formula 1, esaltando le doti di Oscar Piastri. Il pilota della McLaren ha fatto molto bene nelle ultime gare, meritando il rispetto di tutti, sia all’interno della sua squadra che fuori. Piastri ha messo in pista tanta grinta nelle ultime settimane e in futuro potrebbe essere in grado di lottare per il titolo mondiale. Ne è convinto anche Flavio Briatore, che ha ufficialmente inserito il pilota australiano nell’elenco dei piloti che lotteranno per il mondiale di Formula 1 nel 2025.

Con la macchina giusta, Oscar Piastri potrebbe migliorare ulteriormente e sembra che la McLaren stia facendo dei grandi passi avanti negli ultimi gran premi. Ecco cosa ha detto Flavio Briatore su Oscar Piastri: “Credo che sia uno dei prossimi campioni del mondo e che possa lottare per il titolo mondiale nel 2025. Se non sarà l’anno prossimo, vincerà il mondiale in futuro perché diventerà uno dei migliori piloti del mondo. L’importante per lui è che la McLaren abbia ancora questa macchina”.

Flavio Briatore ha parlato molto bene anche di Mark Webber, manager di Piastri e suo grande amico: “Mark è una delle persone migliori che abbia conosciuto in Formula 1, è sempre stato leale e ha sempre fatto il suo dovere. È la persona che mi ha impressionato di più nel mondo dei motori”. Secondo alcune indiscrezioni, Flavio Briatore avrebbe aiutato Webber a svincolare Piastri dalla Renault nel 2022, prima del passaggio in McLaren.