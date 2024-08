Milan, gli incastri per il colpo in attacco: così può arrivare un altro bomber

Al Milan serve un altro bomber, ma prima devono coincidere diversi incastri per far felice Paulo Fonseca: tutti i dettagli

Il Milan nel prossimo turno sfiderà il Parma al Tardini dopo aver pareggiato 2-2 in casa contro il Torino. Ma dovrà fare subito a meno di Alvaro Morata, che per un infortunio muscolare salterà anche la sfida con la Lazio. Una tegola non da poco per Paulo Fonseca, chiamato subito a inventarsi qualcosa in attacco.

Ad oggi, Luka Jovic non offre le giuste garanzie e questo è lo scenario che l’allenatore si augurava di non vivere mai. Proprio per questo ha chiesto al Milan l’acquisto di un altro centravanti da affiancare a Morata. Si è parlato di Tammy Abraham, ma la Roma ha categoricamente rifiutato di cederlo in prestito con diritto di riscatto.

Anche Armando Broja era finito nel mirino del Milan, oltre a Romelu Lukaku. Il Chelsea ha tanti giocatori da vendere e potevano nascere delle occasioni interessanti soprattutto per la gestione pazzesca dei Blues che hanno una rosa di oltre 40 giocatori. C’è però una strategia precisa all’interno del club rossonero, desideroso di dare quell’attaccante che serve a Fonseca per risolvere qualsiasi tipo di problema. Anche perché tra poco inizierà anche la Champions League.

Milan, la strategia per il centravanti è chiarissima

Chi potrebbe lasciare spazio per l’arrivo di un attaccante è Ismael Bennacer. E’ finito nella lista dei giocatori cedibili, perderà il posto da titolare con l’arrivo di Youssouf Fofana e ha già ricevuto delle proposte dall’Arabia Saudita. In più, potrebbe fruttare al Milan circa 50 milioni di euro, una cifra a cui è impossibile dire di no.

Il Milan, a quel punto, potrebbe riversare le proprie risorse su un attaccante esperto come Mauro Icardi, che sta facendo faville al Galatasaray e che sarebbe felicissimo di tornare a Milano. A quel punto, però, non ci sarebbe l’affondo per Manu Kone, ma si punterebbe su un profilo più giovane, poco ‘invasivo’ e dai costi contenuti.

Il centrocampista in questione potrebbe essere Warren Bondo del Monza, classe 2003 e dunque che non darebbe problemi di lista. I rapporti con il club brianzolo sono, ovviamente, molto buoni. Non è ancora chiaro quale sia la valutazione di Bondo, ma il Milan potrebbe lavorare a questa soluzione negli ultimi giorni di mercato. Intanto, per Fonseca è già emergenza in attacco vista la scarsa forma di Jovic.