@ML – Infortunio Morata, tempi di recupero: tutti i dettagli

Inizia nel peggior modo possibile l’avventura al Milan di Alvaro Morata. Problema muscolare per lui: ecco i tempi di recupero

Inizio di stagione da dimenticare per il Milan di Paulo Fonseca. Dopo il pareggio contro il Torino, che non ha certo fatto piacere al popolo rossonero, il Diavolo deve fare i conti con l’infortunio del suo giocatore più atteso.

A fermarsi è stato Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo rischia di rivedersi dopo la pausa, saltando così sia la trasferta di Parma che quella di Roma contro la Lazio. Una brutta tegola per il Diavolo, che deve adesso trovare altre soluzioni.

I tempi di recupero non si conoscono ancora in maniera precisa, ma non saranno meno di 20 giorni. Il giocatore sfrutterà così la pausa per le nazionali per rimettersi in sesto e presentarsi al meglio per la partita contro l’Inter. Morata non stava benissimo già per la sfida contro il Torino, di sabato scorso, avendo accusato dei piccoli fastidi muscolari, molto probabilmente dovuti alla preparazione. La voglia di giocare e di dare una mano alla squadra, che si trovava in svantaggio, è stata però tanta. Ora il Milan e Paulo Fonseca dovranno fare a meno del loro centravanti per le prossime due delicate sfide.

Milan, le scelte di Fonseca senza Morata

L’alternativa ad Alvaro Morata è Luka Jovic. Sabato, Paulo Fonseca si è affidato al serbo dal primo minuto, ma la sua prestazione non è stata certo esaltante.

L’ex Fiorentina ha dimostrato, ancora una volta, di non essere proprio un giocatore capace di destreggiarsi da solo da prima punta. Jovic incide maggiormente soprattutto quando è chiamato a subentrare o comunque quando ha un attaccante vicino con cui poter dialogare. Sabato a Parma, però, potrebbe esserci ancora lui titolare. L’alternativa è rappresentata da Noah Okafor che ha fatto bene contro il Torino e che Stefano Pioli ha spesso provato da punta centrale. Il mercato non verrà certamente in soccorso del tecnico portoghese che dovrà ‘arrangiarsi’ con i giocatori che ha a disposizione. La suggestione è chiaramente quella legata a Francesco Camarda, che nel weekend ha trascinato il Milan Futuro con una doppietta, contro il Novara in Coppa Italia di categoria. E’ possibile che il prossimo fine settimana, allo stadio Tardini si accomodi in panchina.