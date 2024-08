@ML – Milan, un altro colpo a centrocampo: ci stanno provando

Potrebbe non essere ancora finito il mercato del Milan: c’è spazio per un altro acquisto, la società ci sta provando

L’acquisto di Youssouf Fofana è il quarto di questo calciomercato estivo dei rossoneri dopo Morata, Pavlovic ed Emerson. Per Fonseca il mercato si può considerare chiuso, ma Ibrahimovic non è dello stesso avviso. Lo svedese in conferenza stampa è stato chiaro: “Decido io quando finisce“.

L’ha detto in occasione della conferenza stampa di presentazione proprio di Fofana, avvenuta poche ore prima della partita contro il Torino di sabato sera. Una conferenza stampa importante perché Ibrahimovic, con grande chiarezza come sempre, ha fatto il punto della situazione e non ha chiuso ad un altro acquisto. E di questo possibile nuovo arrivo ha fatto anche il nome: si tratta di Manu Koné del Borussia M’Gladbach. Il dirigente di RedBird ha confermato l’interesse per lui, ma il suo possibile acquisto è legato inevitabilmente alle cessioni; e non per forza per una questione economica.

L’affare è ancora possibile: il piano del Milan è già pronto

Con Fofana il Milan è arrivato a più di 70 milioni investiti e, per adesso, pochissimi incassati. Come vi abbiamo detto più volte, i rossoneri non hanno alcuna necessità di vendere per fare cassa ma se dovessero arrivare offerte importanti, è ovvio, la società le valuterà. E da qui a fine mercato qualcosa può ancora succedere.

Da valutare è infatti la situazione di Bennacer. Nella testa di Fonseca il centrocampo titolare è formato da Fofana e Reijnders e quindi per l’algerino non ci sarebbe più un ruolo da protagonista ma da riserva. Una riserva di lusso, è chiaro, perché parliamo di un giocatore dalle qualità importanti, ma l’uscita forse sarebbe la soluzione migliore per tutti. Al momento però non ci sono offerte concrete dall’Arabia, che è la destinazione preferita dell’ex Empoli. Se dovesse nei prossimi dieci giorni, il Milan ha già pronto il piano.

La cessione dell’algerino darebbe ai rossoneri la possibilità sia economica che burocratica (cioè uno slot per le liste) per provare l’affondo decisivo a Koné. Il centrocampista francese, reduce da una grande Olimpiade, ha già fatto sapere al club tedesco di voler andar via e il Milan è per lui una grande opportunità. L’affare si potrebbe chiudere intorno ai 20 milioni, la stessa cifra per la quale sono arrivati (più o meno) gli altri. Tutto però dipende da Bennacer, come detto. Vedremo cosa accadrà da qui al gong finale del mercato: il Milan è stato finora protagonista e a quanto pare vuole esserlo fino in fondo.