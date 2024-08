Un solo nome in mente: il Milan ora punta lui

Il pareggio in casa contro il Torino ha messo in mostra diversi problemi all’interno della rosa del Milan, pronto a sistemarla con il mercato.

La sfida contro i granata valida per la prima giornata di campionato ha acceso diversi campanelli d’allarme in casa rossonera con il club pronto a correre ai ripari con un nuovo intervento sul mercato.

In attesa di inserire in squadra i nuovi acquisti (il solo Morata è entrato a partita in corso risultando decisivo), il Milan ha messo in mostra alcuni problemi che persistono già dalla scorsa stagione. L’obiettivo dei rossoneri è quello di sistemare una parte di questi problemi attraverso il mercato in questi ultimi giorni di agosto. Uno dei reparti che andrà rinforzato, nonostante già sia arrivato l’acquisto di Youssouf Fofana, è il centrocampo. Zlatan Ibrahimovic sta lavorando, insieme alla squadra mercato, ad un nuovo colpo in mezzo al campo.

Calciomercato Milan, colpo in mezzo al campo: i rossoneri pronti a chiudere

Saltato il possibile arrivo di Lazar Samardzic, con il centrocampista passato all’Atalanta, in casa Milan si guarda ora a Manu Koné. Il giovane talento del Borussia Moenchengladbach è un mediano che era stato considerato una possibile alternativa a Youssouf Fofana nel caso in cui fosse naufragata la trattativa con il Monaco.

Nelle idee di Paulo Fonseca però, il Milan dovrà avere una vera e propria diga sulla mediana composta da due calciatori molto fisici, capaci di fare il lavoro sporco per consentire la presenza di quattro calciatori molto offensivi davanti. Per questo motivo sono ripartiti i contatti con il club tedesco per provare a prendere il giocatore, medaglia d’argento alle scorse Olimpiadi di Parigi.

La richiesta del Borussia Moenchengladbach è di circa 25 milioni di euro con il Milan che spera di riuscire a chiudere sulla base di circa 18 milioni più bonus. La speranza dei rossoneri è quella di riuscire a fare leva sulla volontà del calciatore (come accaduto con Fofana) per portare a Milanello uno dei centrocampisti più promettenti del panorama europeo.

Per chiudere positivamente l’affare però, saranno necessarie prima due cessioni in mezzo al campo. I maggiori candidati restano sempre Adli e Pobega. Sul primo c’è l’interesse di alcune squadre di Premier League, mentre sul secondo è forte il Torino. Non è poi da escludere un possibile addio di Ismael Bennacer. L’algerino vorrebbe trasferirsi in Arabia Saudita ma finora nessuno ha messo sul piatto i 30 milioni di euro richiesti dal Milan per la sua cessione.