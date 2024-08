Chi è Silvano Vos, il colpo a sorpresa del Milan: ruolo e caratteristiche

Il Milan, a sorpresa, sta concludendo l’acquisto di Silvano Vos: chi è il giocatore dell’Ajax, ecco tutti i dettagli

Il calciomercato del Milan è quasi concluso, Paulo Fonseca ha avuto i colpi che voleva e adesso lavorerà per rendere la squadra il più competitiva possibile. Il pareggio contro il Torino è stato un passo falso, soprattutto per le modalità con cui è andata la partita. Due gol presi che sembravano portare la sconfitta nella prima partita ufficiale della stagione.

Così non è andata, Morata prima e Okafor poi hanno tolto le castagne dal fuoco. Il club rossonero, al di là dei prossimi match, si concentrerà sulle ultime operazioni. Vanno concluse delle uscite per sfoltire la rosa, come Adli, Bennacer e Ballo-Touré, ma anche un acquisto giovane che possa imporsi nel futuro.

Il prescelto è Silvano Vos, centrocampista classe 2005 in forza all’Ajax. Il Milan è vicinissimo a raggiungere l’accordo con il club olandese per l’arrivo di un giocatore che ha fatto molto parlare di sé la scorsa stagione. Infatti, Vos ha giocato sia per la seconda che per la prima squadra, arrivando anche a esordire in Europa. Il suo addio, però, è vicinissimo e si aggregherebbe al Milan Futuro, ovviamente con la possibilità di giocare tra i big.

Chi è Silvano Vos, il baby prodigio che vuole il Milan

Silvano Vos nasce come centrocampista puro, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dell’Ajax, che lo ha premiato promuovendolo in prima squadra per le sue grandi qualità, che s’intravedevano già in giovane età. A 11 anni vinse il ‘Richaard Witschge Bokaal’ alla Johan Cruijff Arena, perché aveva effettuato 3178 palleggi durante l’intervallo di una partita tra Ajax e Twente.

Ha esordito con l’Ajax in prima squadra nell’aprile 2023, la scorsa stagione si è messo in mostra collezionando 34 presenze, comprese le partite giocate con l’Under 21. Gli olandesi lo hanno fatto esordire anche in Europa League ed è ritenuto uno dei talenti più promettenti uscito dal settore giovanile.

Senso della posizione, intelligenza tattica, ottime qualità tecniche e progressione palla al piede: sono questi i principali pregi di Silvano Vos, a cui abbina anche l’abilità di giocare negli spazi stretti. Ha tanto carisma e coraggio e il Milan lo prende perché crede in lui e vuole che abbia una grande evoluzione. Non solo per il Milan Futuro, ma anche per dare un contributo decisivo alla prima squadra.