Fonseca non perde tempo: lo manda subito in campo

Paulo Fonseca è chiamato a cambiare il suo Milan nel match contro il Parma per conquistare tre punti già fondamentali

E’ già un Milan che non può sbagliare quello che sabato sfiderà il Parma per la seconda giornata di Serie A. Paulo Fonseca e i suoi uomini hanno i riflettori addosso dopo il pareggio contro il Torino e un ulteriore passo falso peggiorerebbe certamente la situazione.

Il Diavolo è comunque uscito dal campo di San Siro con il morale alto dopo aver acciuffato il pari nei secondi finali sotto di due gol. L’infortunio di Alvaro Morata, però, è la notizia peggiore che si potesse avere. Paulo Fonseca così dovrà capire chi schierare come centravanti: la prima scelta sarebbe chiaramente Luka Jovic, ma la prova contro i granata di Vanoli non ha convinto. Il serbo ha dimostrato di essere più incisivo a partita in corso. Quando è schierato dall’inizio senza nessuno vicino, come sabato, fatica terribilmente. Ecco perché si sta pensando ad altri e l’idea Noah Okafor sta prendendo sempre più piede. Ma il tecnico portoghese schiererà un Milan diverso rispetto a quello ammirato contro il Torino e le pedine che cambieranno non saranno certo poche.

Milan, Fonseca cambia tanto: Fofana subito titolare

In difesa, ad esempio, non ci sono dubbi sul fatto che si vedrà Theo Hernandez sulla sinistra e al suo fianco potrebbe esserci Pavlovic e non Malick Thiaw. Vanno verso la conferma, invece, Davide Calabria e Fikayo Tomori, anche se non è da escludere un Emerson Royal dal primo minuto.

Anche a centrocampo si va verso una mezza rivoluzione. Sono basti pochi allenamenti, infatti, per convincere Fonseca ad affidarsi fin da subito a Youssouf Fofana. L’ultimo acquisto del mercato rossonero è considerato fondamentale per il gioco del portoghese tanto da essere subito gettato nella mischia. Al suo fianco dovrebbe esserci Tiijani Reijnders che ha cambiato il Milan una volta entrato contro il Torino. In attacco, a completare il reparto, le certezze sono chiaramente Rafa Leao e Christian Pulisic, che giocheranno con uno – come detto – tra Noah Okafor e Luka Jovic. Sarà però la posizione in campo dell’americano a farci capire chi verrà schierato da Alexis Saelemaekers e Ruben Loftus-Cheek. Fonseca cerca equilibrio e l’inglese e il belga sono favoriti su Samu Chukwueze, che contro il Torino ha fatto davvero male, non convincendo per nulla.