@ML – Infortunio Morata, l’esito degli esami: tutti i dettagli

Alvaro Morata ha subito un infortunio che è una brutta batosta per Paulo Fonseca in vista dei prossimi match: l’esito degli esami

Il Milan ha pareggiato all’esordio contro il Torino a San Siro per 2-2, grazie ai gol di Alvaro Morata e Noah Okafor. Paulo Fonseca ha evitato la prima sconfitta stagionale grazie all’ingresso dei due attaccanti, che hanno cambiato la partita. La prossima sfida sarà contro il Parma al Tardini e l’allenatore portoghese dovrà trovare delle nuove soluzioni nel reparto offensivo.

Già, perché Alvaro Morata ha subito un infortunio muscolare. Non era al meglio alla vigilia col Toro e adesso dovrà fare i conti con un problema molto fastidioso. Non è chiaro se il Milan in extremis riuscirà ad acquistare un attaccante, cosa auspicata da Fonseca nelle scorse settimane. Nel mirino c’era Tammy Abraham, che la Roma non vuole cedere in prestito con diritto di riscatto, ma soltanto a titolo definitivo.

Luka Jovic, almeno per il momento, non offre le giuste garanzie fisiche e tecniche. Contro il Torino è parso decisamente sottotono, e non è escluso che col Parma possa andare in campo Okafor da prima punta. Quel che è chiaro, invece, è che Morata non sarà convocato per recuperare al meglio dall’infortunio muscolare.

Milan, stop per Morata: ecco quando tornerà dall’infortunio

Morata si è sottoposto ai consueti esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro. Il calciatore verrà valutato dal Milan nel corso della prossima settimana. Oltre a saltare il Parma, probabilmente salterà anche il match con la Lazio per poi tornare disponibile dopo la sosta.

Un brutto colpo per Fonseca, che dovrà dunque attendere almeno altre due giornate prima di schierare l’attacco titolare. Morata è completamente nuovo agli infortuni, negli ultimi anni ha saltato pochissime partite per problemi muscolari. Infatti, si può tranquillamente affermare che i rossoneri sono stati abbastanza sfortunati. Al suo posto, come detto in precedenza, il Milan punterà su Jovic oppure su Okafor.

Potrebbe anche esserci l’esordio di Youssouf Fofana in mezzo al campo, che costituirebbe quel giocatore in grado di fermare le sortite offensive degli avversari. Mantenere nello stesso tempo Rafael Leao, Pulisic e Chukwueze dall’inizio non è semplice e serve tanta corsa oltre che voglia di sacrificarsi. La condizione fisica, in ogni caso, dovrebbe comunque migliorare nei prossimi giorni per permettere a Fonseca di tenere il sistema di gioco offensivo. Ma senza Morata.